CFR Cluj pierde teren în lupta pentru play-off după ce a suferit al treilea eșec pe teren propriu în SuperLiga României. Echipa lui Dan Petrescu , o partidă în care tehnicianului i s-a strigat „Demisia!”.

Ciprian Deac, fără cuvinte după ce a greșit flagrant în CFR – UTA 1-3: „Nu poți să joci din amintiri”

CFR Cluj suferă în campionat după ce sâmbătă a înregistrat al treilea meci fără succes. Gruparea pregătită de Dan Petrescu a comis mari greșeli în defensivă, iar , după ce a marcat nu mai puțin de trei goluri în poarta apărată de Mihai Popa.

ADVERTISEMENT

Ciprian Deac a greșit flagrant la primul gol înscris de echipa lui Mircea Rednic, iar veteranul clujenilor și-a recunoscut vina la flash-interviu, încercând să justifice decizia luată în timpul meciului.

„Îmi pare rău că am pierdut un meci acasă, un meci care ne putea duce acolo sus în clasament. La primul gol am greșit eu, pe urmă am intrat în meci și am primit cele două goluri din nimic. Am vrut să schimb partea, m-am răzgândit, aia a fost. Fotbalul e azi și mâine. Ce a fost se uită. Se uită performanțele, nu poți să joci din amintiri, că am avut echipă și au plecat jucători. Ce pot să zic?

ADVERTISEMENT

Fanii sunt supărați, e normal, venim după trei meicuri în care nu am reușit să câștigăm. Aici așteptările sunt mari, nu are lumea răbdare cu tine. Nu e Mister vinovat, suntem noi jucătorii.

Nici la Sibiu nu am reușit să marcăm, azi a venit greșeala mea. Fotbalul este făcut din greșeli și orice greșeală se vede pe tabelă”, a declarat Ciprian Deac la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

Șefii lui CFR Cluj, după imaginile apărute cu Louis Munteanu, la manele, la 5 dimineața: „Nu e profesionist doar în teren, ci și în club”. Ce măsuri vor fi luate

Transferul de lux al CFR-ului, Louis Munteanu, s-a bucurat ca la o victorie. Deși CFR Cluj , atacantul care l-a costat pe Neluțu Varga suma de aproape 5,5 milioane de euro . A fost zărit cu paharul în mână într-un club de noapte.

Cristi Balaj, președintele clubului ardelean, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA. Balaj a vorbit despre incidentul Louis Munteanu și despre situațiile din culisele echipei CFR Cluj. Elevii lui Dan Petrescu nu au putut să asigure victoria în meciul cu Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

„Nu a stat până la 5, în primul rând. Doi la mână, avem un regulament de ordine interioară. Și le-am solicitat, conform regulamentului, jucătorii au o limită în perioada în care sunt în program. Dacă vor să sărbătorească, dacă vor să iasă, să se întâmple doar în ziua liberă.

Nu este singurul jucător, sunt mulți jucători și de la alte cluburi care, în zilele libere, au dreptul să petreacă. Înainte de toate sunt oameni.Nu a lăsat paharul din mână, pentru că în club când mergi e important să nu întorci spatele și să nu lași paharul nesupravegheat.

Din punctul meu de vedere, Louis Munteanu are o credibilitate pentru noi mai mare decât un om care filmează și vrea să prezinte niște imagini șoc și nemaivăzute. E ziua liberă, sunt tineri și repet. A demonstrat că este profesionist și în cluburi, nu doar pe teren și la antrenamente.

El s-a prezentat la antrenament cu mult timp înaintea celorlalți. S-a comportat exemplar, este sănătos, nu este accidentat. La analizele din sânge nu avem ce să-i reproșăm. Asta e povara unui jucător valoros. În momentul în care reprezinți ceva pentru fotbalul românesc, automat ești monitorizat diferit față de situația unui anonim”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.