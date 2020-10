Ciprian Deac își face autocritica: „De două luni nu joc nimic, nu sunt mulțumit de mine!”

Ciprian Deac, mijlocașul în vârstă de 34 de ani de la CFR Cluj, își face autocritica în urma ultimelor evoluții. Deși a fost considerat unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în victoria de la Sofia, acesta consideră că nu este la un nivel fotbalistic bun.

Jucătorul a centrat decisiv la cornerul din care CFR a deschis scorul împotriva celor de la ȚSKA Sofia și a transformat penalty-ul care a stabilit rezultatul final, dar cu toate acestea nu este mulțumit de evoluția sa.

Deac este dezamăgit și de jocul său de la naționala României, pe care l-a analizat în timpul unei declarații acordate la finalul meciului din Bulgaria.

Ciprian Deac își face autocritica: „De două luni nu joc nimic!”

Prestația lui Deac a fost analizată și de antrenorul Dan Petrescu, care consideră că acesta nu a fost un joc reușit al mijlocașului.

„Să vă spun sincer, sunt un jucător care cred că sunt cel mai mare autocritic al meu, cred că de două luni nu joc nimic, nu știu ce se întâmplă cu mine, nu e jocul meu, nu sunt mulțumit de mine, vreau mai mult pe faza ofensivă. Poate m-a ajuns și vârsta, nu vreau să accept asta, dar vârsta nu iartă pe nimeni, de aceea mă antrenez și mai mult decât cei tineri. Îmi doresc să revin în curând la forma mea”, a declarat mijlocașul la finalul partidei dintre ȚSKA Sofia și CFR.

Ciprian Deac a fost dezamăgit și de performanțele sportive de la națională în cele trei partide de coșmar din luna octombrie, înfrângerile cu Islanda, Norvegia și Austria.

„Sunt foarte supărat și după evoluțiile de la națională, în urma acelor rezultate nu aveam cum să fim lăudați. Cu toții am suferit, suntem foarte dezamăgiți, la echipa națională jucăm cu sufletul, ne-a durut că nu am câștigat în Islanda și nu am avut nici apoi rezultate pozitive. Ne interesează foarte mult ce facem la națională, chiar dacă oamenii au spus că nu este așa”, a susținut jucătorul.

Deac: „Am început meciul slab”

„Da, eu cred că am început meciul mai slab, primele 20 de minute, după care am reușit să intrăm în joc, să le punem probleme. Ați văzut o echipă bună, cu jucători rapizi, o echipă împotriva căreia dacă nu ne dublăm avem probleme. I-am studiat foarte bine, am văzut ce jucători au, știam că ne va aștepta un meci dificil, știam că vor începe foarte tare de la primul fluier, e bine că nu au reușit să marcheze”, a adăugat Ciprian Deac.

CFR va juca joia viitoare „acasă” împotriva lui Young Boys Berna. Elvețienii au pierdut primul meci din grupă pe teren propriu, scor 1-2, împotriva italienilor de la AS Roma.

