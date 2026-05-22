Ciprian Deac, la ultimul flash-interviu din cariera sa de jucător după CFR Cluj – FC Argeș 1-1: „Nu dorm de o săptămână”. Ce urmează pentru legenda „feroviarilor”

Ciprian Deac (40 de ani) a pus capăt unei cariere fabuloase, dedicată aproape în totalitate lui CFR Cluj. Meciul din „Gruia” împotriva lui FC Argeș a fost ultima lui partidă în calitate de jucător de fotbal. La interviul de la finalul partidei, mijlocașul a dezvăluit că i-a fost teamă că nu va putea juca ultimele sale minute în fața propriilor fani, întrucât nu a putut dormi aproape deloc în ultima săptămână din cauza emoțiilor.

Ultimele declarații ale lui Ciprian Deac în calitate de jucător al lui CFR Cluj. Ce îi rezervă viitorul

Suporterii lui CFR Cluj au venit în număr foarte mare pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, însă nu pentru meciul cu FC Argeș, întrucât partida nu avea nicio miză, ci Evenimentul a fost extrem de emoționant și s-a lăsat cu lacrimi din belșug, atât din partea lui Deac, cât și din partea colegilor și a suporterilor, care l-au aclamat timp de minute întregi în timp ce mijlocașul a făcut un ultim tur al stadionului, împreună cu soția și fetițele sale.

și recunoaște că din acea clipă abia a reușit să închidă ochii noaptea din cauza miilor de gânduri, ba chiar i-a fost teamă că nu va putea juca din cauza oboselii acumulate. Așa cum FANATIK a anunțat încă de la începutul anului, : „Sunt multe sentimente. Bucurie, tristețe… am realizat lucruri frumoase la acest club. Am fost mândru că am făcut parte din această echipă, din istoria acestui club. Seara când mă pun în pat nu pot să fiu decât mulțumit de ceea ce am realizat. Mă simt foarte iubit și foarte apreciat

Spiritul CFR-ului ne-a adus de pe locul 13, de la retrogradare, până pe locul 3. Băieții au făcut un sezon senzațional și nu pot decât să le mulțumesc pentru că mi-am încheiat cariera pe o poziție bună în clasament. Nu mi-ar fi plăcut să joc în play-out. Spiritul CFR-ului din ultimii 20 de ani se simte în aer. O mentalitate de învingător, pentru că acest club a învățat să câștige trofee. Tinerii trebuie să respecte această meserie. Este un privilegiu să fii fotbalist. Să câștigi bani din ceea ce îți place, ce poate fi mai frumos? Fotbalul nu te așteaptă. Mai bine dai tot decât să ai regrete. Trebuie să te dedici 100% dacă vrei să fii la cel mai înalt nivel. Fotbalul nu mai merge pe jumătăți de măsură în ziua de azi.

Nu m-am gândit sincer. Până în ultima zi am vrut să mă concentrez la fotbal. De mâine vom intra în vacanță. Am nevoie de o săptămână-două să mă liniștesc. În seara asta nu știam dacă pot juca 2-3 minute pentru că într-o săptămână nu am reușit să dorm câteva ore legate… așa emoții, nu puteam să dorm pur și simplu”, a declarat Ciprian Deac la

Alin Fică vrea să urmeze exemplul lui Ciprian Deac

Alin Fică a marcat unicul gol al lui CFR Cluj din partida cu FC Argeș, însă sub comanda lui Daniel Pancu el nu a mai avut aceeași importanță ca în mandatul lui Dan Petrescu. Stilul său de joc este asemănător cu cel al lui Ciprian Deac și a recunoscut că simbolul ardelenilor este un exemplu pentru el, ba chiar se gândește să-i urmeze parcursul și să se retragă în glorie la CFR Cluj atunci când va veni timpul, chiar dacă are o întreagă carieră în față:

„Clubul CFR Cluj trăiește prin câțiva jucători actuali și trecuți. Îl felicit pentru toată cariera. A fost un exemplu pentru mine și pentru mai mulți jucători ai clubului, iar pentru asta îți mulțumim, Cipri. Mi-aș dori să fiu urmașul lui pe teren. Este frumos să debutezi la un club și să te lași tot la același, asa cum a zis-o el, dar eu mai am mult până mă voi lăsa. Doamne ajută să o fac aici. Am început ezitant în acest sezon, ne-am adâncit și mai rău, dar a venit Mister și ne-a revitalizat. Am făcut o minune și cred că am scos maximul. Cu un pic mai multă atenție poate ne băteam la campionat până în ultima etapă”, a declarat Alin Fică la