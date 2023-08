Ciprian Deac, mărturisiri despre calvarul accidentării: „A trebuit să o iau de la zero”

Ciprian Deac a fost titular pentru prima oară după patru luni la CFR Cluj și . Refăcut aproape în proporție de 100% după accidentarea la genunchi, anunțată în exclusivitate de FANATIK, jucătorul de 37 de ani a vorbit despre cele două accidentări care l-au făcut să fie indisponibil în ultima perioadă de timp.

Ciprian Deac, mărturisiri despre calvarul accidentării

Pe 15 aprilie 2023, într-un meci cu Sepsi (2-1), și a avut nevoie de intervenție chirurgicală. Cristi Balaj anunța la acea vreme la FANATIK SUPERLIGA că jucătorul va rata tot restul sezonului.

În cantonamentul de la finalul lunii iunie de la Brașov, FANATIK a dezvăluit o nouă lovitură primită de CFR Cluj. și a lipsit o lună. Primele minute de la revenire ale lui Ciprian Deac au fost în remiza cu Universitatea Craiova, scor 1-1, când fotbalistul a evoluat 13 minute.

Ciprian Deac a deschis scorul în amicalul cu Hermannstadt, unde a fost integralist. La finalul partidei, mijlocașul a vorbit despre calvarul accidentărilor care l-au făcut indisponibil în ultimele patru luni.

Ciprian Deac: „A trebuit să o iau de la zero”

„Mi-a prins bine acest meci amical, am început din primul minut. Uitasem cum e să simți emoțiile, cu toate că a fost un meci amical, sunt niște emoții plăcute și îmi era dor de aceste emoții pentru că ultimul meci l-am jucat acum patru luni și a trecut ceva timp.

A fost o perioadă grea pentru că după ce mi-am revenit cu umărul am tras foarte mult, am grăbit foarte mult refacerea. Când să intru s-a întâmplat cu genunchiul, după care a trebuit să o iau de la zero. Am pierdut cantonamentul care din punctul meu de vedere este foarte important. E benzina pe un campionat, pentru un tur sau un retur în cazul unui jucător de fotbal.

Oricât aș încerca eu să compensez, să muncesc în plus, nu se compară nimic chiar și cu meciurile amicale. Acestea îți dau ritm, forță în picioare, suflu și se vede că și la meciul cu Craiova nu eram pregătit. Mai am un pic de tras, dar încet, încet… Toată săptămâna m-am simțit foarte bine, m-am simțit ca la început și acest lucru mă bucură”, a declarat Ciprian Deac.

Ciprian Deac, sfaturi pentru noii jucători: „Va trebui să le implementăm mentalitatea de învingător”

CFR Cluj a suferit transformări spectaculoase în această vară, plecând de la banca tehnică prin plecarea lui Dan Petrescu și venirea lui Andrea Mandorlini, până la nivelul listei de jucători. Ciprian Deac a apreciat valoarea jucătorilor sosiți în această vară, cărora vrea să le implementeze mentalitatea de învingător de la CFR Cluj.

„Ultimele meciuri au fost jocuri bune, mai puțin cel cu Steaua (n.r. FCSB). Lumea să nu uite că suntem o echipă nouă. Am rămas foarte puțini din vechea gardă și va trebui să aibă multă răbdare. Jucătorii care au venit sunt jucători de valoare care ne vor ajuta foarte mult. Ce rămâne ca noi, cei vechi, să le implementăm mentalitatea de învingător.

Contează și jocul, dar contează la sfârșit de an, când tragem linie, să mai ridicăm un trofeu pentru că acelea sunt cele mai frumoase momente. Clubul acesta are în ADN să câștige an de an. Va trebui să-i învățăm ce înseamnă CFR Cluj în România.

Va fi un meci frumos (n.r. U Cluj), o sărbătoare, un meci special al orașului Cluj. Se întâlnesc două echipe de tradiție. Sper să fie show și un meci frumos. Care e cel mai bun să câștige”, au fost cuvintele lui Ciprian Deac.