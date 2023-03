Ciprian Deac nu caută scuze în programul încărcat al CFR-ului: „Dacă suntem obosiți, să stăm acasă!”

Și Costin Curelea, antrenorul secund al campioanei României, a fost supărat pentru felul în care s-a apărat echipa și pentru greșelile personale pe care le-au făcut jucătorii, mai ales că au ratat șansa de a o depăși pe Farul și de a trece pe primul loc.

Ciprian Deac nu caută scuze în programul încărcat al CFR-ului

scuze după remiza CFR-ului cu Sepsi, certându-și colegii pentru greșelile personale: „Prima repriză a fost a noastră, apoi ei ne-au presat, știam că au nevoie neapărat de victorie și au venit peste noi. Din păcate, nu am reușit să menținem avantajul acela de un gol și cred că rezultatul este echitabil.

Oboseală? Asta nu ar trebui să existe în mintea noastră. Dacă suntem obosiți, stăm acasă, e simplu. Ei au impus ritmul, aveau nevoie de victorie, iar noi am încercat să conservăm rezultatul. Deci nu nu cred că e oboseală. Echipa arată foarte bine fizic, ne-am descurcat foarte bine în ultimele meciuri”.

„Atacanții și-au făcut treaba, marchează meci de meci, eu zic că ne facem treaba, nu știu eu dacă mai avem nevoie de un atacant sau nu. Va fi un meci frumos, un meci al Clujului, pe care toată lumea îl așteaptă. Sper să fie o sărbătoare frumoasă”, a mai spus Ciprian Deac.

Supărare în „tabăra” CFR-ului după remiza cu Sepsi

Costin Curelea, antrenorul secund al după remiza campioanei României în deplasarea cu Sepsi, scor 2-2, fiind deranjat de greșelile personale făcute de jucătorii săi: „Nu comentăm în niciun fel, vorbim doar despre meci și atât!

Din nefericire pentru noi s-a văzut că am jucat deja 50 de partide, în a doua repriză nu am mai fost atât de proaspeți și s-a văzut asta. În a doua repriză, au venit peste noi și ne-au egalat”.

„Avem un lot bun, sunt jucători importanți pentru noi, dar cei care intră, trebuie să demonstreze că merită să joace. Avem timp să ne odihnim pentru următorul meci și va fi care pe care la derby-ul Clujului”, a mai spus Costin Curelea.

„Am avut meciuri grele cu Sepsi!”

„A fost un meci greu, știam că asta o să fie aici, am avut meciuri grele cu Sepsi. Am revenit de la 0-1 dar nu am marcat și al treilea gol. A contat absența lui Dan Petrescu, dar ne-am făcut treaba bine și așa.

Ei au fost mai proaspeți și au știut și cum să trateze meciul mai bine. Am știut că puteam să urcăm pe primul loc, dar din păcate nu am câștigat”, a spus și Claudiu Petrila, mijlocașul CFR-ului, la finalul meciului.

Va fi un derby frumos cu Universitatea Cluj, sperăm să câștigăm și să ne facem fanii fericiți”, a mai spus fotbalistul campioanei României, care a început titular partida și care a fost schimbat în minutul 78.