Ciprian Deac, pus la zid după eliminarea din CFR Cluj – Pafos 1-0: ”E moarte fotbalistică!”

În ciuda experienței sale, veteranul formației din Gruia a văzut direct cartonașul roșu pentru lovirea adversarului. Sancțiunea a venit după ce arbitrul sârb Novak Simovic a revăzut faza la VAR.

Comentarii acide după eliminarea lui Ciprian Deac din CFR Cluj – Pafos 1-0

Eliminarea lui Ciprian Deac în partida CFR Cluj – Pafos 1-0, din prima manșă a play-off-ului Conference League, a fost taxată dur de Iasmin Latovlevici și Raul Rusescu, cei doi considerând că jucătorul ardelenilor a făcut un gest prostesc.

”Eu pot să spun ce s-a întâmplat în mintea mea la ultima echipă la care am jucat, la FC Argeș. Pe final de carieră, ajungi la o saturație. Și cred că acest caz e similar. Și Deac a ajuns la o saturație, știe tot ce se întâmplă pe acolo, mai mult decât ce se întâmplă pe teren.

A stat acolo ani la rândul, are o personalitate, a trecut prin atâtea, iar una e să le suporți la 25-27 de ani, alta e să le suporți după 30. Nu mă refer la relația lui cu Dan Petrescu. Pur și simplu, ajungi la o saturație, la vârsta asta deja… E moarte fotbalistică! Dacă el se simte bine, OK, dar eu vă spun ce am pățit la Pitești”, a declarat Latovlevici, pentru .

”Nu sunt scuze, n-ar trebui să se găsească scuze pentru așa ceva! Ținând cont de importanța meciului, de tot ce înseamnă această campanie europeană pentru CFR, a fost o prostie făcută de Deac, explicații nu prea sunt”, a spus și Rusescu.

Clujenii au pus tunurile pe brigada de arbitri

În minutul 40 al întâlnirii din Gruia, Ciprian Deac l-a lovit violent cu palma peste ceafă pe Joao Correia și a văzut direct cartonașul roșu, după ce ”centralul” a fost chemat din camera VAR să revadă faza.

În ciuda faptului că au jucat în inferioritate numerică, ardelenii s-au impus cu 1-0 și au acum prima șansă la calificarea în grupa de Conference League. Returul este programat joi, 29 august, de la ora 20:00, în Cipru.

La finalul jocului, antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, și mai ales eliminarea din prima repriză a lui Ciprian Deac, dictată mult prea ușor în opinia sa.

Președintele Cristi Balaj a tunat și el la adresa brigăzii de arbitri, invocând faptul că , însă a recunoscut că Deac a primit pe bună dreptate cartonașul roșu.