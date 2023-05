Ciprian Deac, revenire spectaculoasă după operația la umăr. Când s-ar putea întoarce pe teren veteranul lui CFR Cluj. Video

La scurt timp după intervenția chirurgicală, președintele ardelenilor Cristi Balaj a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că .

Revenire miraculoasă a lui Ciprian Deac la o lună de la operație

Însă, Ciprian Deac a anunțat că refacerea de după operație a decurs mult mai bine decât preconizau medicii și astfel a putut reveni la antrenamentele formației lui Dan Petrescu și a lăsat să se înțeleagă că ar putea evolua împotriva Farului, în ultima etapă a play-off-ului din SuperLiga.

”Mă simt foarte bine, am patru săptămâni de la operaţie. Am început să alerg de câteva zile, să fac şi forţă. Sunt destul de avansat faţă de ce îmi spuneau doctorii, că am nevoie de undeva între şapte şi opt săptămâni ca să fiu recuperat.

Practic, acum pot să spun că sunt undeva la 80-90 la sută refăcut. Aştept să revin cât mai repede pe teren. Nu mai am răbdare. Vreau cât mai repede să fiu în iarbă. Vreau să grăbesc refacerea, dar nici nu vreau să risc foarte mult.

Tot greul a căzut pe soția mea, care practic a avut trei copii în casă. M-a ajutat foarte mult! A fost foarte greu, m-am simţit neputincios. Şi când am avut celelalte accidentări mi-a fost greu, dar nu ca acum. Am avut probleme să mă îmbrac, n-am putut să conduc”, a declarat Deac, într-un interviu pentru CFR TV.

Deac e sigur că CFR Cluj va reveni mai puternică în sezonul viitor

Vedeta campioanei en-titre a admis faptul că CFR Cluj traversează un moment greu din cauza ratării câștigării titlului după ce s-a impus în ultimele cinci sezoane, însă a precizat că există miza participării în cupele europene.

”În acest moment, nu traversăm cea mai bună formă a noastră, suntem puţin la pământ, dar adevăraţii campioni ştiu să se ridice mereu, chiar atunci când sunt căzuţi şi când nu mai crede nimeni în ei.

E clar că suferim toți, nu ne este uşor. Venim după cinci campionate la rând, suntem obișnuiți să câștigăm. Trebuie neapărat să ne păstrăm locul trei şi să mergem în cupele europene”, a mai spus Ciprian Deac.

