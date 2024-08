Ciprian Deac și-a dezvăluit secretul pentru forma fizică de invidiat! La 38 de ani, surprinde cu ce mănâncă: „Nu am avut niciodată ruptură musculară“

Forma fizică a lui Ciprian Deac a fost întotdeuna un punct puternic al jocului lui, iar acum a ajuns la 38 de ani. și pentru mulți dintre fotbaliștii tineri din SuperLiga.

Care este secretul lui Ciprian Deac

Ciprian Deac a spus că secretul lui este că salatele nu lipsesc din farfuria sa la mesele principale ale zilei. Liderul ardelenilor recunoaște că dacă ar mânca ce și-ar dori, forma lui fizică s-ar deteriora rapid, având predispoziție la îngrășare.

„Mănânc și ce mi se oferă aici, de la club, tot mâncare pentru sportiv e. Nu avem fast-food sau… Dar am dieta mea de care mă țin. Am un program foarte strict în care dorm de fiecare dată la amiază, mă pun foarte repede la somn, mă trezesc foarte devreme.

Dar am aceste tabieturi. Le am, cred că, de vreo 15 ani. Am avut plăcerea să joc, să mă antrenez lângă jucători profesioniști și am luat de la fiecare lucrurile bune și am văzut ce înseamnă să fii profesionist cu adevărat.

Nu doar aici, pe teren. Aici, pe teren sau la stadion, petreci doar câteva ore. E important ce faci afară, pentru că eu cred că nu întâmplător am ajuns să joc la această vârstă. Nu am avut niciodată o întindere musculară, ce să mai zic de ruptură..“, a spus Ciprian Deac, conform .

Ciprian Deac: „Nu mănânc dulciuri de cinci ani“

Mijlocașul CFR-ului spune că nu a mai consumat dulciuri de aproximativ cinci ani, ceea ce l-a ajutat enorm. Metabolismul lui este unul cu îngrășare rapidă, iar dulciurile i-ar fi îngreunat parcursul în carieră. Odată cu înaintarea în vârstă, chiar dacă corpul îi permite, .

„Ține și de viața sportivă pe care o duci. Salatele la orice masă. La prânz și cină, tot timpul masa începe cu salate. Eu am acest program de 15 ani, înainte să fie la modă! Mănânc și foarte mult pește. Așa am reușit să mă mențin la aceeași greutate.

Cred că fluctuez cu un kilogram, dar de 15 ani am aceeași greutate. Plus/minus un kilogram. Procentul de grăsime e undeva la cinci la sută! De multe ori chiar am făcut foamea și, seara, când m-a luat foamea, încercam să adorm cât mai repede să uit.

Pentru că genetic nu stau foarte bine. Eu dacă mănânc tot ce vreau, cu toate că fac patru-cinci ore de mișcare în fiecare zi, mă îngraș foarte repede. Deci trebuie să fiu foarte atent la alimentație. Nu e ușor mai ales acasă, când îi văd pe copiii când mănâncă pizza sau cartofi prăjiți. Dar m-am obișnuit și cred că am undeva la cinci ani de când nu am mai mâncat o prăjitură sau un tort“, a mai spus acesta.