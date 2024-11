. După acel moment, jucătorul celor de la CFR Cluj și-a cerut scuze față de suporteri și față de familia sa.

Ciprian Deac și-a turnat cenușă în cap după ce a aruncat banderola de căpitan: “Îmi venea să intru în pământ! Abia am dormit 2 ore”

. Astfel că Ciprian Deac recunoaște că și-a dorit foarte mult să își ceară iertare pentru faptul că a aruncat banderola de căpitan în duelul cu FC Argeș. Fotbalistul ardelenilor a ținut un discurs emoționant imediat după partida cu Gloria Buzău 0-1.

“Vreau să îmi cer scuze față de toți suporterii CFR-ului, de familia CFR și de copiii pentru care sunt un exemplu. Îmi venea să intru în pământ de rușine după gestul pe care l-am făcut în meciul din cupă.

Nu am realizat și nu mi-am dat seama că o să fie așa urat. Cand am văzut imaginile mi-am dat seama ca nu îmi fac cinste. Îmi era rușine. Am așteptat acest moment de 3 zile. Nu situ dacă am reușit să dorm două ore legate în această perioadă. Nu îmi fac cinste aceste gesturi.

Iubesc acest club. Am dat totul pentru CFR Cluj. Nu țin minte un antrenament după care să mă duc acasă și să spun că puteam să fac mai mult. Am jucat mereu cu sufletul pentru această echipă.

La Cluj mă simt foarte bine, mă simt iubit, iar clujenii mi-au arătat mereu dragostea lor. Îmi e rușine de ceea ce am făcut. Îmi cer scuze față de toată lumea și mai ales față de copii.

Ar trebui sa fiu un exemplu la vârstă mea. Vorbesc din suflet și chiar regret enorm gestul pe care l-am făcut față de club și față de familia mea care a suportat toate astea alături de mine. Vreau să îi urez fetiței mele la mulți ani și o iubesc foarte mult!“, a spus Ciprian Deac la flash-interviu.

“Am arătat ca o familie”

La final, Ciprian Deac a discutat și despre . Căpitanul ardelenilor susține că unitatea echipei și lupta de care a dat dovadă au adus cele trei puncte în fața unui adversar dificil.

“A fost o încărcătură foarte mare. Veneam după niște rezultate pe care nu ni le-am dorit. Aici mereu s-a țintit prima poziție. Asta visăm și acolo vrem să ajungem.

Vreau să îi felicit pe băieți, pentru că am arătat ca o familie, am fost uniți și ne-a fost greu în aceste zile. Noi am rămas la București și am vorbit foarte mult între noi.

Știam cât de important este acest meci. O victorie te duce în acolo în față, iar o înfrângere te scoate din primele șase. Era foarte important acest meci. E important să obținem victorii. Dacă legăm 2-3 victorii, alta e fața echipei.

Ne-am bucurat mult pentru ca aveam o presiune mare din cauza rezultatelor nedorite. Știam că dacă vom strânge rândurile și vom lupta pentru fiecare minge, vom obține o victorie muncită. A fost greu cu Buzău. E greu să o învingi pe teren propriu, mai ales cu noul antrenor”, a mai spus Deac la finalul partidei din etapa 15.