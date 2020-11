Ciprian Deac, singurul jucător de la CFR Cluj prezent și la „miracolul” de pe Olimpico

CFR Cluj va juca din nou cu AS Roma, după doisprezece ani de la „miracolul de pe Olimpico”, când echipa antrenată de italianul Trombetta obținea singura victorie românească în ”Cizmă”, din istoria participărilor echipelor noastre în cupele europene, scor 2-1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Surprinzător, CFR Cluj mai are în lot un jucător care a fost pe banca de rezervă la una dintre cele mai mari victorii ale lui CFR Cluj în grupele Champions League și implicit în cupele europene, în istoria participărilor echipei de sub Feleac, pe Ciprian Deac.

Ciprian Deac avea doar 22 de ani la meciul câștigat de CFR cu AS Roma în 2008 și a fost rezervă la acel meci, fiind singurul jucător din lotul de atunci al celor două echipe care va fi pe teren mâine seară de la ora 19:55, în meciul al treilea din grupele Europa League.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ciprian Deac se întoarce pe Olimpico, după ce a fost martor la una dintre cele mai mari victorii din istorie ale CFR-ului, 2-1 cu AS Roma

Ciprian Deac, ajuns la 34 de ani, are amintiri fabuloase din meciurile cu AS Roma, unde CFR a reușit o victorie incredibilă, când nimeni nu le dădea nicio șansă. De atunci au trecut 12 ani, iar Deac este cel mai important jucător al echipei, așa cum a spus-o și Dan Petrescu în mai multe rânduri.

Deși Ciprian Deac a venit foarte afectat de la meciurile naționalei, unde nu a fost deloc mulțumit de jocul său, așa cum a anunțaț surprinzător după meciul câștigat la Sofia, cu TSKA, când a fost omul meciului.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu își va pune toate speranțele în Ciprian Deac și pentru acest meci de pe Olimpico, mai ales după ultimele accidentări și indisponibilități din lotul echipei ardelene, iar jocul clujenilor va suferi cu singuranță cel puțin pe faza defensivă, unde sunt descoperiți. Prin urmare, CFR Cluj depinde de sclipirile din jocul lui Ciprian Deac, care poate face diferența în momentele importante.

Cristian Panin, actualul team-mangerul lui CFR Cluj, a fost pe teren la meciul cu AS Roma din 2009

Cristian Panin, ajuns la 42 de ani, este director sportiv al clujenilor și a venit la CFR Cluj în 2004 și a jucat 192 de meciuri în tricoul lui CFR, cu care a cucerit trei titluri de campion și trei Cupe ale României. Panin a intrat pe teren în prelungirile meciului de la Roma, iar acum este team-managerul echipei, după nouă ani ca jucător în tricoul lui CFR Cluj și 192 de meciuri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul fundaș dreapta al CFR-ului a rămas aproape de CFR Cluj și după ce și-a încheiat cariera de fotbalist, cu care a mai cucerit trei titluri de campion și din postura de team-manager. Însă nu a fost totul doar lapte și miere pentru Panin, care s-a certat în 2019 destul de rău cu patronul Neluțu Varga: „A fost un meci mai tensionat atunci, unul foarte greu. Am avut o dispută cu patronul pe care am încheiat-o foarte repede. Nu a fost nimic grav. Am ales să plec eu atunci. Am avut o discuție mai aprinsă, pe care am rezolvat-o ulterior”, declara Panin la pentru PRO X.

Dacă Cristian Panin nu va reveni pe Olimpico, fiind infectat cu COVID-19, Ciprian Deac se întoarce la locul faptei. Deac a devenit un fel de Francesco Totti pentru CFR Cluj, după ce atacantul lui CFR Cluj a jucat în tricoul vișiniu nu mai puțin de 10 ani, în trei perioade diferite, între 2006 și 2020, fiind unul dintre cei mai emblematici jucători ai clujenilor din istoria clubului și de care CFR are nevoie mai mult ca niciodată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ciprian Deac a jucat pentru CFR Cluj nu mai puțin de 233 meciuri, mai mult decât orice alt jucător al Romei și a înscris 45 de goluri pentru ardeleni. Singurul jucător care se apropie de Ciprian Deac la numărul de jocuri în tricoul vișiniu este Edin Dzeko, care are 176 de partide, cu 67 mai puține ca Deac, dar cu 81 de goluri marcate, aproape dublu față de jucătorul lui CFR Cluj.