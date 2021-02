Ciprian Isacu, medic român în Belgia, critică sistemul sanitar: “Au avut 230 de milioane de Euro și nu au făcut nimic”

Ciprian Isacu, medic de origine română care lucrează la o clinică din Belgia, a criticat dur luni sistemul sanitar din România, declarând că: “după Colectiv au avut 230 de milioane de Euro de la Banca Mondială. Nu au făcut absolut nimic cu ei”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Medicul a povestit care a fost starea bărbatului din Constanța care a suferit o arsură electrică la locul de muncă, transferul acestuia în Belgia întâmplându-se după nouă zile de la incident, iar când a ajuns acolo era infectat cu mai multe bacterii. Din păcate, pacientul a decedat în cursul zilei de astăzi.

Ciprian Isacu: “După Colectiv au avut 230 de milioane de Euro și nu au făcut nimic”

“Nu mai visați la centrele extraordinare, ei au avut după Colectiv 230 de milioane de la Banca Mondială, la Paris s-a făcut o clinică de mari arși cu 21 de paturi cu 37 de milioane. Ce s-a făcut? Absolut nimic!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

E normal ca de cinci ani de zile o țară din Comunitata Europeană să își trimită sistematic marii arși în străinătate? Eu nu pot să vin Ministru al Arsurilor acolo, le-am propus să facă în centrele universitare o echipă “Serviciul de Arși”, și faceți un centru cu tineri care vreau să facă.

În primul rând, vreau să spun că locul la clinica mea l-a găsit familia, eu am aflat vineri și am zis ok. În al doilea rând, au trimis comisii să investigheze, o să găsească pe cineva vinovat, o să îi taie 10% din salariu sau o să îl dea afară că nu a spălat pacientul.

ADVERTISEMENT

Problema e mult mai gravă, dacă este cineva care trebuie să plece în străinătate, hai să fie o comisie acolo care la orice oră din zi și din noapte să știe că în 48-72 de ore pacientul trebuie să fie transferat.

Pacientul a fost ars pe 20, a ajuns pe 29 la mine, familia i-a găsit locul. Dacă tot suntem organizați să trimitem marii arși afară, să avem măcar o celulă acolo în care să se rezolve lucrurile cât se poate de repede. De ani de zile e chestia asta. Medicul ars la Piatra Neamț a ajuns în 24 de ore.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Orice arsură se infectează, în Belgia, România, Franța sau Madagascar. Având o arsură electrică cu complicații inerente, vorbind de organele interne, știm că pielea este un organ care apără organismul, toate bacteriile profită de acest lucru.

Orice pacient se infectează, putem să ne infectăm cu bacterii pe care le avem oricum pe piele, ori cu bacterii mai rele. Deci trebuie să ne ocupăm de o minimă igienă, oricum la o arsură electrică cu grad de 75% la o persoană de 51 ani, șansele sunt sub 50% de supraviețuire”, a declarat Ciprian Isacu la B1TV.

ADVERTISEMENT