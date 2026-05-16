Ciprian Marica a dat cărțile pe față înainte de Universitatea Craiova – U Cluj: „Sper să fie campioană!”. Pe cine susține

Duminică, 17 mai, Universitatea Craiova și U Cluj se întâlnesc în Bănie pentru meciul din etapa a 9-a din play-off-ul SuperLigii. Miza este uriașă, întrucât se joacă cu titlul pe masă. Ciprian Marica, prezent la Craiova ca ambasador al evenimentului Sports Festival, a vorbit despre confruntarea dintre cele două Universități și și-a ales favorita.

Ciprian Marica vrea să o vadă pe Universitatea Craiova campioană

Weekend-ul 16-17 mai este unul deosebit pentru Craiova, care găzduiește Sports Festival. Evenimentul este dedicat studenților Centrului Universitar și presupune activități precum volei, baschet, fotbal, dans, competiții, demonstrații și multe altele. Întreg orașul „fierbe” însă în așteptarea meciului de duminică seară, când Universitatea Craiova va primi vizita lui U Cluj, Ciprian Marica, abasador al Sports Festival, a vorbit despre marea partidă de pe „Oblemenco”.

„Sper ca și meciul de acasă să fie unul plăcut, frumos… mai frumos decât cel din Cupă. La așa meci, merită să vii de oriunde să îl vezi. Mă aștept la o atmosferă fantastică. A fost o atmosferă frumoasă și la Sibiu, la finala Cupei. La Craiova se respiră fotbal și se simte așa miros de campioană. Vorbeam cu primarul, echipa a muncit mult să ajungă aici, iar rezultatele încep să apară. Cumva și pe fondul faptului că oltenii și-au dat mâna. Principala problemă erau chestiunile din interior. Acum toată lumea trage în aceeași direcție, iar obiectivul este clar. Sper să fie campioană. mâine seară. Așteptăm spectacol și pe teren și în tribună”, a spus inițial fostul fotbalist român.

Ciprian Marica a numit principalele avantaje ale Universității Craiova la meciul decisiv cu U Cluj

Ulterior, fostul atacant român a spus plusurile fiecărei echipe, considerând că oltenii au mai multe totuși de partea lor și că triumful din Cupă va conta enorm din punct de vedere al moralului elevilor lui Filipe Coelho. „Este un meci greu. La U Cluj contează experiența… Nistor, Chipciu, jucători care știu ce înseamnă meciurile importante.

De partea cealaltă, Craiova are o echipă mai unită, sunt mai grupați, colectiv arată mai bine. Joacă acasă și este clar favorită cu publicul care o împinge de la spate. Echipa are și avantaj moral prin câștigarea Cupei”, a mai spus Ciprian Marica.

