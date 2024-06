Ciprian Marica este un jucător emblematic al echipei naționale de fotbal a României, fostul atacant participând alături de „tricolori” la Campionatul European din 2008.

Ciprian Marica a dezvăluit arma secretă de la meciul României cu Ucraina de la EURO 2024: „S-ar putea să ne convingă asta”

Foștii internaționali, Ciprian Marica și Laurențiu Reghecampf au fost invitații lui Costin Ștucan în studio-ul EURO 2024 de la , unde foștii fotbaliști au dezvăluit care e arma secretă a României în meciul cu Ucraina.

Ciprian Marica consideră că arma contra-atacului este cea mai importantă în acest meci, băieții lui Edi Iordănescu urmând să „cedeze teren” în mod conștient, bazându-se pe jucătorii foarte rapizi din față, care pot surprinde oricând.

„Florinel Coman și Dennis Man sunt niște jucători care au o capacitate foarte mare de efort și s-ar putea să ne convină lucrul acesta (n.r de a juca pe contraatac). Faptul că vom ceda deliberat, așa mă aștept, să nu riscăm foarte mult, să-i lăsăm pe Ucraineni să aibă mijlocul terenului și apoi noi să venim pe contra-atac, lucru ce nu ne va dezavantaja”, a declarat fostul jucător de la Șahtior, Ciprian Marica, la .

Fostul tehnician de la FCSB și Al Hilal, Laurențiu Reghecampf, e de părere că punctul forte al României este echipa, totodată punctând calitățile jucătorilor din ofensiva lui Edi Iordănescu.

„Punctul forte e chipa! Ne avantajează în momentul de față jocul pe contra-atac. Coman nu are o viteză extraordinară, dar este un jucător deștept în timpul meciului. Caută întotdeauna spațiile și are întotdeauna soluții să-și depășească adversarul direct. Pe Dennis îl știm, este un jucător periculos dacă are spațiu. Drăguș la fel, este un atacant care nu este un clasic număr 9”, a declarat Laurențiu Reghecampf pentru sursa menționată mai sus.

România joacă cu Ucraina în prima etapă a grupei E de la EURO 2024

România este repartizată în grupa E de la Campionatul European din Germania, alături de reprezentativele Ucrainei, Belgiei și Slovaciei. , iar al doilea meci va avea loc de la ora 19:00 între Belgia și Slovacia.

Campionatul European din Germania și-a avut meciul de debut vineri, 14 iunie, când . Până în momentul de față s-a înscris la fiecare meci cel puțin un gol, meciul cel mai „sărac” din punctul acesta de vedere fiind duminică, 16 iunie, între Serbia și Anglia, unde naționala „celor trei lei” s-a impus cu scorul de 1-0.

Echipa națională de fotbal a României va avea parte de o susținere imensă din partea propriilor suporteri, zeci de mii de români deplasându-se în Germania pentru a se afla alături de „tricolori”.