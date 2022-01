Ciprian Marica a spus lucrurilor pe nume! Cu cine ține între FCSB și Dinamo: „Unii se simt trădați de decizia mea!”

Ciprian Marica (36 de ani) și-a făcut junioratul la Dinamo și a bifat șapte meciuri în echipa de seniori a clubului bucureștean.

Pe final de carieră, în 2016, Marica a semnat cu FCSB, rivala „câinilor”. Pentru clubul patronat de Gigi Becali, acesta jucat în nouă partide.

Ciprian Marica a dezvăluit cu cine ține între FCSB și Dinamo

că, în primul rând, se simte fotbalist român, fără să se identifice cu FCSB sau Dinamo, având în vedere că nu a jucat o perioadă îndelungată pentru niciuna dintre cele două formații.

ADVERTISEMENT

Totodată, consideră că nu este simpatizat nici de suporterii FCSB-ului, nici de cei de la Dinamo.

„Nu cred că sunt iubit nici de steliști, nici de dinamoviști. Unii se simt trădați de decizia mea de a juca la ei.

ADVERTISEMENT

La Dinamo am făcut junioratul, dar la echipa mare am jucat doar vreo 20 de meciuri. În timp ce la Steaua, nu am jucat mai mult de 6 luni.

La națională, am 72 de jocuri și 25 de goluri. Mă identific cu echipa națională, deci înainte de stelist sau dinamovist, mă simt ca fotbalist român. Nu mă văd aparținând unei tabere sau alta”, a explicat Ciprian Marica în emisiunea „La Cină, pe .

ADVERTISEMENT

În plus, Marica a dezvăluit că meciul România – Ungaria, 3-0, din preliminariile Campionatului Mondial 2014, este partida sa favorită.

În minutul 2, al meciului respectiv, Marica reușea să deschidă scorul după o fază superbă. Ulterior, scorul a fost dus la 3-0 de reușitele lui Mihai Pintilii și Cristi Tănase.

ADVERTISEMENT

„Meciul meu favorit este acel 3-0 al echipei naționale contra Ungariei, când eu am dat primul gol. Am câștigat trofee la Șahtior, dar acel moment e așa, cireașa de pe tort”, a adăugat Marica.

În toamna lui 2016, Ciprian Marica s-a retras din cariera de fotbalist, ultima sa echipă fiind FCSB.