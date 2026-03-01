Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ciprian Marica a intrat în direct cu statisticile care spun că arbitrii decid 50 la sută dintre locurile de play-off: „Lucrurile sunt mult mai grave. Ne uităm ca fraierii!”

Ciprian Marica a prezentat niște statistici alarmante legate de modul în care arbitrii din SuperLiga decid ierarhiile. Oficialul Farului spune că 50 la sută dintre locurile de play-off sunt decise de arbitraje.
Adrian Baciu
01.03.2026 | 19:00
EXCLUSIV FANATIK
Arbitri din SuperLiga decid, prin prestațiile lor, 50 la sută dintre locurile de play-off. Sursa foto: colaj Fanatik
Ciprian Marica este extrem de furios după ceea ce s-a întâmplat sâmbătă, 28 februarie, în meciul de la Ovidiu dintre Farul și CFR Cluj. Oficialul gazdelor lansează acuzații grave la adresa arbitrajelor. El spune că arbitrii decid 50 la sută din locurile de play-off. Statisticile prezentate de fostul atacant al naționalei.

Arbitrii din SuperLiga decid 50 la sută dintre locurile de play-off, arată o statistică prezentată de Ciprian Marica

În acest moment, 5 dintre cele 6 locuri de play-off din SuperLiga sunt acontate: Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj și CFR Cluj sunt sigure de top 6. Se mai dă lupta pentru ultimul loc care duce în play-off.

Farul lui Ciprian Marica a cochetat o perioadă cu zona de play-off, însă rezultatele din ultimele etape i-au împins pe „marinari” undeva în zona locurilor 10-11. Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, fostul atacant de națională s-a arătat extrem de supărat pe arbitrajul de la meciul Farul – CFR Cluj, încheiat cu victoria oaspeților, 1-2.

Marica spera ca, odată cu VAR-ul, erorile de arbitraj să nu mai existe. Apoi, acesta a prezentat o statistică alarmantă. A spus că 50 la sută dintre echipe nu ar mai fi pe actualele poziții dacă nu ar mai exista greșelile de arbitraj.

„Asta înseamnă enorm. Că ei (n.r. arbitrii) decid cine intră în play-off și cine nu. Nu scot din burtă aceste date. Ele spun că 50% dintre echipe nu ar mai avea poziția actuală. Se schimbă complet datele problemei.

Este îngrijorător. Când decizia stă în arbitraj și influența lor este atât de mare îți pui tot felul de semne de întrebare. Când toată lumea vede că e penalty, că e cartonaș roșu și tu vezi cu totul diferit, dați-mi voie să spun că nu e greșeală. Nu se poate”, spune Marica.

Ciprian Marica: „Lucrurile sunt mult mai grave. Ne uităm ca fraierii!”

Acționarul de la Farul Constanța mai prezintă un aspect extrem de grav. El spune că nu prestația echipelor este cea care dă forma ierarhiilor din fotbal, ci deciziile de arbitraj. În acest sens, fostul atacant este convins că este nevoie de o anchetă și în SuperLiga.

Văd o anchetă de amploare la nivelul Ligii a 3-a. Lucrurile sunt mult mai grave de atât. Din păcate, ne uităm ca fraierii de multe ori la fotbal, investim bani, consumăm energie și timp. De fapt, lucrurile nu stau în puterile noastre. (n.r. Crezi că ar trebui o anchetă și în Liga 1?) Da, eu sincer cred că da. (n.r. atât de grave sunt unele lucruri?) Sunt grave”, a spus Marica.

Marica e convins că arbitrajele potrivnice Farului nu sunt întâmplătoare

Întrebat ce va face Farul după aceste decizii controversate de arbitraj, oficialul de la Constanța a spus că lucrurile nu stau în puterea unui singur club. „Întotdeauna, dacă te răzvrătești tu, un club, și ai o atitudine sau o poziție, vei fi pedepsit”, a spus oficialul constănțean.

Marica a dezvăluit faptul că în lotul Farului a existat o uriașă dezamăgire după meciul cu CFR Cluj. „Dezamăgire și frustrare. Noi nu mai aveam șanse la play-off și nici speranțe, dar nu poți să nu… Eu spun că lucrurile nu sunt întâmplătoare și că ar trebui o, hai să nu zic anchetă, dar ar trebui lucrurile mult mai bine gestionate”, a mai punctat Marica.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
