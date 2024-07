Ciprian Marica a luat în colimator fotbaliștii naționalei: „Stanciu a fost mai mult Spanciu. Drăguș vrea singur“

de la EURO 2024, iar acum se vor întoarce acasă. „Tricolorii“ au avut o prestație bună contra Olandei, care și-a demonstrat forța cu noi, într-un meci excelent.

Ciprian Marica, dezamăgit de unii „tricolori“

Ciprian Marica s-a declarat dezamăgit de anumiți fotbaliști ai echipei naționale, printre care . De asemenea, fostul internațional a avut câteva remarci la adresa atacantului central, Denis Drăguș.

“După intrarea lui Racovițan și trecerea lui Burcă în poziția de fundaș stânga, e clar că nu mai puteai să contezi. Partea noastră era amorțită total. Îi recunoști valoarea adversarului și accepți că faci pasul în spate.

Acolo putea să apară și Sorescu, s-a discutat despre asta, pentru că el ar mai fi contat pe faza ofensivă. E adevărat că atunci când am ieșit la joc am mai luat două goluri. Și mai puteam să primim!

Am avut un adversar în formă, un adversar bun, dar nici noi n-am făcut cea mai bună partidă a noastră din mai multe considerente. Nu am fost lucizi, am alergat foarte mult, am complicat fotbalul.

Fotbalul e atât de simplu, spunea Cruyff. Trebuie să joci cât se poate de simplu. Te uiți la Spania cât de ușor pasează și cât de ușor e fotbalul, dar noi vrem să cărăm mingea, să o complicăm. E și cazul lui Drăguș, care vrea el singur, singur.

Stanciu a fost mai mult Spanciu în ultimele partide. Sigur, reușește golul ăla, a alergat foarte mult, dar prea puțin de la căpitanul nostru, cel puțin în această seară”, a spus Ciprian Marica, conform .

Concluzia lui Marica despre națională

Marica a avut o concluzie scurtă, de final, după declarația anterioară cu privire la joc sau la „tricolori“. Fostul atacant internațional a spus că ne-am atins limita, iar mai mult nu ar fi fost posibil.

“Ăsta ne-a fost nivelul. Trebuie să fim mulțumiți că am ajuns până aici, dar cam ăsta ne-a fost nivelul. Mai mult era imposibil”, a conchis Ciprian Marica, după ce echipa națională a României a pierdut cu Olanda, scor 3-0.