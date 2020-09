Ciprian Marica a vorbit despre episodul cu prosopul de la Cluj: „A fost o situaţie în care nu trebuia să mă aflu“

Ciprian Marica a discutat în premieră despre episodul Cluj-Napoca, când a fost surprins într-o cameră de hotel cu soţia unui alt bărbat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Întâmplarea a avut loc în 2019, dar informaţiile au apărut în presă în aprilie 2020, când site-ul ziardecluj.ro a publicat un material video filmat chiar de soţul încornorat.

Pe filmare, Ciprian Marica apare la bustul gol, acoperit doar de un prosop, şi discută minute bune cu bărbatul înşelat, până la apriţia soţiei infidele. Momentul a devenit viral pe internet, provocând o mulţime de reacţii haioase.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ciprian Marica: „A fost un lucru greșit, pe care mi l-am asumat“

Ciprian Marica şi-a pus cenuşă în cap după ce a înşelat-o pe Ioana Marcu cu Ana Muntean, soţia lui Florin Muntean. Cele două cupluri se cunoşteau şi erau prietene la momentul aventurii extraconjugale.

„A fost o situație stânjenitoare pentru mine, o situație în care am greșit și în care nu trebuia să mă aflu. Nu am fost și nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Cert este că mi-am asumat. Am înțeles și am învățat din acest lucru.

ADVERTISEMENT

Consider că aceste lucruri mă privesc pe mine și pe familia mea. Am reușit să trecem peste și să depășim acest moment.

Mai departe nu rămâne nimic de spus, decât că suntem suma lucrurilor pe care le facem și vreau să cred că nimeni nu-i perfect. Facem lucruri bune, dar și greșim. A fost un lucru greșit, pe care mi l-am asumat!“, a spus Ciprian Marica în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu“, de la GSP.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Niciunul dintre cupluri nu s-a despărţit

Ciprian Marica se afla, la momentul respectiv, într-o relaţie cu Ioana Marcu, mama celor doi copii ai fostului fotbalist. Cei doi au reuşit să treacă peste infidelitatea lui Marica şi sunt în continuare împreună.

Nici familia Muntean nu s-a destrămat. Florin, soţul înşelat, a depăşit momentul şi a rămas în continuare căsătorit cu Ana. Cei doi au, de asemenea, doi copii împreună.

ADVERTISEMENT