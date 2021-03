Ciprian Marica, acid cu tactica aleasă de Mirel Rădoi: ”I-am chinuit pe Mihăilă și pe Ianis”

Fostul internațional Ciprian Marica a comentat acid cu tactica aleasă de selecționerul Mirel Rădoi în partida cu Germania și consideră că Valentin Mihăilă și Ianis Hagi au fost scarificați când au fost puși să facă faza defensivă.

”Tricolorii” au fost învinși de nemți, scor 0-1, într-o partidă controlată autoritar de oaspeți și în care doar paradele de excepție ale lui Niță au făcut ca scorul să nu ia proporții.

Chiar dacă am avut o șansă mare să producem surpriza pe final, prin George Pușcaș și, mai ales, prin Nicușor Stanciu, nu s-a pus niciun moment problema învingătoarei.

Tactica lui Mirel Rădoi, contestată de Ciprian Marica

La finalul jocului de pe Arena Națională, Ciprian Marica a vorbit despre tactica aleasă de Mirel Rădoi și crede că a fost una riscantă în fața unui adversar redutabil. Fostul atacant a criticat și titularizarea lui Mario Camora pe postul de fundaș stânga.

”Am avut o abordare curajoasă, dar riscantă! Până la urmă, terminăm cu regretul că am trecut pe lângă un rezultat mare. Cine vede scorul spune că e onorabil. Nu ne-am făcut de râs, ba chiar am fost la mâna noastră. Am avut șanse pe final.

Germania parcă juca un amical, jucătorii erau destul de relaxați. Mario Camora nu a fost cea mai inspirată alegere a lui Mirel Rădoi. Alcătuirea primului ’11’ trebuia să fie cea din repriza a doua, cu Toșca în partea stângă. Camora a fost neinspirat”, a declarat Marica la Pro TV.

Marica este de părere că ne lipsește un atacant de pătrundere

”A fost o tactică riscantă! I-am chinuit pe Mihăilă și pe Ianis, puși să facă atât de mult faza defensivă! Nu am contat prea mult în atac în prima repriză și nu am ținut de minge așa cum ne-am fi așteptat. Au fost câteva lucruri care au scârțâit, care nu au plăcut ochiului.

Singura armă pe care o aveam era contraatacul! Nu avea rost să-l chemăm pe Mihăilă și să-l obosim! Trebuia să-l lăsăm proaspăt pe faza ofensivă. Și ne lipsește un jucător de atac, de pătrundere. Încă suntem în căutarea lui.

Una peste alta, jucătorii noștri ies bine după acest joc pentru că scorul este unul decent. Dar cred că puteam mai mult cu o altă abordare a jocului”, a încheiat fostul internațional.

