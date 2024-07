Ciprian Marica, acționarul Farului, reacție categorică despre înlocuirea lui Hagi cu Mutu: „Am încredere în Adi, are multe de demonstrat”

a creat un adevărat „carusel“ al zvonurilor și inlocuirilor. Gheorghe Hagi a fost ofertat, dar este nevoit să renunțe la poziția de la Farul Constanța, care ar putea fi înlocuit de Adrian Mutu.

Ciprian Marica, verdict clar despre venirea lui Mutu

Ciprian Marica a discutat despre posibila venire a lui Adrian Mutu, care s-ar îndeplini doar cu o condiție. Cei doi au fost colegi în perioada petrecută la echipa națională, iar Marica crede că antrenorul e o variantă bună.

„Probabil au discutat ceva, eu stiu? Eu cred ca atat Mutu, cat si Gica, au nevoie in viata lor de o provocare noua. Mutu are, mai are multe de demonstrat. A crescut foarte mult de la ultima experienta pe acre a avut-o.

Creste Mutu, am incredere in el. Din punctul asta de vedere, gasim antrenori. Se gasesc solutii de antrenori daca Gica se gandeste sa accepte“, a spus Ciprian Marica despre posibilitatea ca Adrian Mutu să preia Farul Constanța.

Însă, sosirea lui Mutu la malul mării depinde de o variabilă extrem de importantă, decizia lui Gheorghe Hagi. Dacă „Regele“ va acceptă oferta, este nevoit să părăsească banca, altfel acesta va rămâne în acționariatul „marinarilor“ și pe bancă.

Ce spune Mutu despre posibila plecare a lui Hagi

„Briliantul“ recunoaște că a discutat cu Gheorghe Hagi, dar nu despre oferta de la echipa națională. Cei doi s-au întâlnit la nunta lui Ianis, unde .

„Emisiune grea, preferăm să nu intru acum (n.r. râde). Nu am ce să zic prea multe. Să fiu de acord cu voi, cred și eu la fel. Am și declarat-o în nenumărate rânduri, chiar aici la FANATIK. E timpul lui Hagi și ar trebui să fie antrenorul echipei naționale.

Sper să accepte, e timpul lui, nici nu mai are mult timp de așteptat. A câștigat toată România, valoarea și-a arătat-o ca antrenor. E momentul să dea o mână de ajutor și să califice România la Cupa Mondială. Nu știu, n-am vorbit cu Gică zilele astea.

Am vorbit la nunta lui Ianis. Părea, în general, de fotbal, glumeam noi și îi spuneam ‘Acum unde te duci, că România ai câștigat-o’, părea obosit. Se ocupă de mai multe lucruri, nu numai de antrenorat. De echipa națională n-am vorbit.

M-aș bucura. Eu cred că va accepta, sper. Dacă nu va accepta, probabil ar fi spus-o direct, așa cum a făcut-o prima oară. Cred că așa a făcut acum 2-3 ani și înainte. E timpul lui. Echipa națională la europene a creat o echipă emoționantă“, a spus Mutu, la FANATIK SUPERLIGA.

