Ciprian Marica aduce în România „obsesia” lui Cristiano Ronaldo și sportul care i-a înnebunit pe americani: „E un mare trend”

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Ciprian Marica deține un faimos complex sportiv în București alături de Ilie Năstase. Nastase&Marica Sports Club și-a propus să popularizeze două sporturi care în acest moment nu sunt tocmai populare printre români: padelul și pickleball-ul.

Ciprian Marica a adus în România padelul și pickleball-ul, două sporturi care vor face senzație în viitor

O spune cu mândrie Ciprian Marica, la evenimentul oficial de inaugurare a terenurilor dedicate unor terenuri de pickleball. Invitați de seamă Adi Ilie și Bogdan Lobonț. „Ne vedem aici pentru că lansăm un nou sport în cadrul Clubului Năstase & Marica. Ne-am asumat misiunea asta de a face educație prin sport. Investim și inovăm. Ne dorim să fim descoperiți de cât mai mulți oameni, adulți, chiar și sedentari. Sportul ăsta se adresează și lor. Știm câte boli provoacă sedentarismul. Prin acest sport ne dorim să-l combatem și să invităm oamenii să descopere acest sport.

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E un mare trend în America. Am avut solicitări din partea oamenilor, o comunitate mare de americani care ne-au cerut pickleball. La început n-am știut despre ce e vorba, l-am descoperit pe parcurs. Așa cum vă spuneam, este și pentru oamenii care au depășit o anumită vârstă. Pot să facă mișcare, e un sport ușor de practicat, nu necesită foarte multă deplasare în teren.

E foarte accesibil, un sport care ne place, iar noi ne-am asumat misiunea de a face educație prin sport, de a face investiții în zona sportivă. A venit natural, ca un sport nou pe care îl adoptăm, fiind foarte interesant și foarte atractiv. Încercăm să aducem copii care să descopere acest sport. Nu era în planul nostru, dar l-am integrat”, a declarat Marica, nu înainte de a-i provoca pe Claudiu Niculescu sau Adrian Mutu la un meci de pickleball sau padel.

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Ce este Năstase&Marica Sports Club, complexul sportiv deținut de Ciprian Marica și Ilie Năstase?

Năstase&Marica Sports Club este un complex sportiv din București, în apropiere de Promenada Mall și metroul Aurel Vlaicu, pe Șoseaua Pipera. Amplasat acolo unde era fosta bază sportivă Voința, complexul lui Marica a necesitat o investiție de aproximativ 20 de milioane de lei.

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În acest complex funcționează Padel One Club, care prezintă 11 terenuri de padel: 8 indoor și 3 outdoor, alături de mai multe terenuri de tenis și fotbal. Baza are toate șansele să devină un reper pentru dezvoltarea padelului în România, urmând să fie organizate aici mai multe turnee internaționale importante, în măsura în care acest sport crește ca și popularitate și în România.

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Padelul este obsesia lui Cristiano Ronaldo, pickleball este sportul iubit mai nou de americani

. Fotbalistul joacă zilnic padel și a investit chiar 5 milioane de euro într-o bază în Oeiras, Portugalia. „Sunt pregătit să mă uit la mai mult padel și să joc mai mult padel, un sport pe care îl iubesc foarte mult”, declara recent Ronaldo într-un interviu acordat revistei Vogue.

Ce este, însă, padelul? Simplu spus, un sport situat undeva între tenis și squash. Apărut în Mexic în 1969, padelul se joacă pe un teren de 20 x 10 metri, înconjurat de pereți de sticlă și gard metalic. Jocul este spectaculos pentru că pereții fac parte din el, iar mingea poate ricoșa din sticlă și schimbul poate continua. Practic, un tenis jucat într-o cușcă, dar cu multe ricoșeuri. Cu siguranță un sport intens, care necesită multă energie.

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Ce este pickleball-ul, sportul pe care Ilie Năstase în confundă cu un „castravete”?

Spre deosebire de padel, pickleball-ul se adresează și celor trecuți de o vârstă, care nu pot depune prea mult efort. Amuzat, Ilie Năstase recunoaște că nu știe prea bine cu ce se mănâncă acest sport și glumește că a crezut că era vorba despre castraveți (n.r. pickles). Văd că multă lume îl practică, printre care și domnul Agassi. Sigur o să apară și alte sporturi în viitor. E diferit de ce am jucat eu, e greu să-l înțeleg. Dacă a prins în toată lumea, cred că va prinde și în România. Noi aici avem și școală de tenis”, a explicat „Nasty”.

Pickleball-ul a apărut în 1965, în statul Washington, SUA. Creatorii acestui joc mărturiseau că își doreau un sport pe care să-l poată practica familiile lor împreună, astfel că au combinat elemente din tenis, badminton și tenis de masă. Terenul de pickleball are aproximativ dimensiunea celui de badminton, fileul este jos, iar jucătorii folosesc o paletă rigidă, fără corzi. Mingea este cea foarte caracteristică: plastic, goală și perforată.

În mod normal se joacă 1 contra 1, dar se poate și 2 contra 2. Mai trebuie menționat că există o zonă lângă fileu denumite informal „bucătărie”, acolo unde voleul este interzis. Cât despre numele ciudat al acestui sport, unii spun că ar veni de la câinele familiei creatorilor, Pickles. Alții spun că ar avea legătură cu un termen nautic.

Cei care doresc să încerce acest sport trebuie să se aștepte la un aspect foarte interesant: sunetul făcut atunci când este lovită mingea, celebrul „pop!” care iese atunci când paleta lovește mingea de plastic. Asta, pentru că paleta este rigidă, în timp ce mingea de pickleball este goală pe interior și făcută din plastic dur, cu găuri. Așadar, când lovește paleta, contactul durează extrem de puțin și energia este eliberată brusc. Rezultatul este un impuls sonor scurt, cu multe frecvențe înalte, pe care urechea îl percepe ca fiind foarte puternic.