Ciprian Marica amenință că se retrage de la Farul: „Plec! Fraier n-am fost niciodată!”

Ciprian Marica (40 de ani) amenință că pleacă de la Farul! Mărul discordiei, noul antrenor al constănțenilor. „Marinarii” caută tehnician, după ce de promovare/retrogradare câștigat împotriva Chindiei Târgoviște.

Ciprian Marica s-ar putea retrage de la Farul: „Fraier nu am vrut să fiu niciodată”

Gică Popescu deține 70% din acțiunile clubului Farul Constanța. Restul au fost împărțite în mod egal între Gheorghe Hagi, Rivaldo și Ciprian Marica. Așadar, actualul selecționer al României a rămas acționar minoritar la Farul cu 10%.

După finalul sezonului 2025-2026, Ciprian Marica s-ar putea retrage din acționariatul clubului de la malul Mării Negre. Fostul atacant vrea să fie consultat înainte de luarea deciziilor importante, cum ar fi numirea antrenorului principal.

„Nu știu. Fraier nu am vrut să fiu niciodată. Am încercat să par, dar fraier nu mi-a stat bine niciodată. Dacă e adevărat cu siguranță că va trebui să iau o decizie, cea de a mă retrage. E clar că nu sunt dorit acolo și nu mai are rost să stau în continuare. E clar. Eu îmi cunosc poziția. Sunt acționar minoritar și nu aș putea influența decizia acționarului majoritar.

Dar fair-play pentru un partener mi se pare corect să stai de vorbă, măcar să-l informezi de deciziile pe care le iei. Nu cred că cer prea mult. Nu cred că sunt exagerat. Repet, asta dacă decizia e luată.

Gică e acționar majoritar și el ia decizii. Ar fi putut să-mi dea telefon să mă informeze. O relație între doi parteneri e bazată pe încredere. Nu am avut o discuție cu el pe tema asta. Poate nu a luat o hotărâre. Dar dacă a luat-o mă retrag”, a declarat Ciprian Marica, în direct la

Ioan Ovidiu Sabău, noul antrenor al Farului?

Ioan Ovidiu Sabău este în pole-position să fie noul antrenor de la Farul Constanța. El a fost prima opțiune și înaintea numirii lui Flavius Stoican. Conform , oficialii „marinarilor” au susținut că e doar o chestiune de timp până când „Moțul” va prelua banca tehnică a Farului: „Suntem pe ultima sută de metri cu Sabău! Este un antrenor pe care ni l-am dorit și care sperăm să ne ajute în noul sezon de Superligă. Vine cu inima deschisă alături de noi și ne dorim să facem performanță împreună. Mai sunt câteva detalii de pus la punct și totul va fi gata”.