Ciprian Marica, atac devastator înainte de Polonia – România: ”Federația a ales direcția greșită!”. Ce spune despre Gică Hagi

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După înfrângerile cu Suedia (1-2) și Bosnia Herțegovina (2-4), naționala României caută în Polonia primele puncte din Liga Națiunilor. Ce așteptări are Ciprian Marica de la formația pregătită de Gică Hagi.

Ciprian Marica își pune toate speranței în Gică Hagi înainte de Polonia – România

Într-un interviu apărut în ediția tipărită a , singurul ziar de sport din Polonia care mai apare pe hârtie, Ciprian Marica a explicat înaintea că postul lui Gică Hagi nu este în pericol, în ciuda startului slab din Liga Națiunilor.

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”Am început dezamăgitor. Ne așteptam la mai mult după primele două meciuri din Liga Națiunilor. În Suedia am pierdut cu 1-2, dar am fost mulțumiți, pentru că am arătat curaj. Ne așteptam ca împotriva Bosniei Herțegovina să fie mai bine.

Din păcate, Gheorghe Hagi a făcut nouă schimbări în primul ’11’ față de meciul precedent. Asta și-a pus amprenta asupra partidei și, după 20 de minute, eram deja conduși cu 2-0. Nu am fost curajoși, ne-a lipsit determinarea pe care am arătat-o în Suedia, de aici și dezamăgirea.

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Sper că selecționerul va analiza ceea ce s-a întâmplat, deși nu prea are timp până la meciul cu Polonia. Totuși, jucătorii vor fi bine pregătiți și motivați. Nu avem nimic de pierdut, așa că să facem totul pentru a juca fotbal și a ne bucura de el.

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România nu este Franța, nu avem atât de mulți jucători încât să putem construi două echipe puternice și să facem rotații. Cu Polonia să joace cei mai buni. Hagi a spus însă că își asumă întreaga responsabilitate pentru înfrângerea cu Bosnia.

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Și-a asumat responsabilitatea pentru deciziile pe care le-a luat, dar acum asta nu mai contează. Important este ce decizie va lua înaintea meciului cu Polonia. Hagi a semnat un contract pe trei ani, așa că nimeni nu îl va da afară acum”, a declarat Marica.

Marica mizează pe curajul lui Hagi

Întrebat dacă s-a arătat surprins de revenirea lui Gică Hagi la cârma naționalei după 25 de ani, fostul atacant a mărturisit că era mutarea logică după ce a reușit performanțe extraordinare la Farul.

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”A mai condus-o pentru scurt timp în 2001. Este rezultatul muncii bune pe care a făcut-o la Farul Constanța. A câștigat campionatul, iar clubul a format mulți jucători. A fost ‘Special One’ al campionatului României. Hagi îi cunoaște pe majoritatea jucătorilor cu care lucrează acum și i-a urmărit pe mulți dintre ei. Dacă nu se va descurca, dacă va merge prost, atunci vom vedea cine îi va lua locul.

(n.r. – Ce îți place cel mai mult la Hagi?) Crede foarte mult în potențialul și în munca lui. Crede că poate inspira și dezvolta jucătorii. Atitudinea pe care a avut-o în meciul cu Suedia a fost meritul lui. Poate influența jucătorii prin personalitatea, curajul și ambiția sa. Îl susținem necondiționat pe Hagi și credem în el”, a spus el.

Marica îl arată cu degetul pe Răzvan Burleanu

Ciprian Marica nu s-a ferit să critice modul în care este condus fotbalul românesc și consideră că managementul defectuos a făcut să nu ne mai calificăm prea des la turneele finale și să nu mai progresăm.

”Este greu pentru România. Din 2014, Răzvan Burleanu este președintele Federației Române de Fotbal și s-au schimbat multe în fotbalul nostru. Poate acesta este unul dintre motivele problemelor noastre. Fotbalul nostru nu merge într-o direcție bună, pentru că oamenii nu văd progres.

La echipa națională nu avem rezultate. Nu vindem jucători pe sume mari către cele mai bune ligi. Problema echipei naționale nu trebuie să fie neapărat antrenorul, poate că problema este mai profundă.

Înainte, selecționer a fost Mircea Lucescu. Trebuia să ne rezolve problemele și să salveze echipa națională, dar aceasta a fost o misiune dificilă. Timp de 12 ani nu am reușit să atingem nivelul pe care îl aveam în trecut. Nu am progresat”, a afirmat Marica.

Fotbalistul român este leneș

Fostul atacat al naționalei României crede că o altă problemă a fotbalului românesc o reprezintă nivelul scăzut al campionatului intern și faptul că jucătorii din străinătate nu evoluează la echipe de top.

”Când jucam în fazele superioare ale cupele europene, fotbaliștii noștri erau protagoniștii unor transferuri importante. Acum? Vindem jucători pentru 3-4 milioane de euro. Așteptăm un antrenor care să schimbe ceva, dar în formarea jucătorilor nu există magie prin care să poți găsi fotbaliști noi și să verifici dacă fotbalul românesc se dezvoltă de la zero.

Federația a ales o direcție greșită și merge pe ea de 12 ani. În urmă cu ceva timp am spus că, deseori, fotbaliștilor români le lipsesc încrederea în propriile forțe și dorința. Asta este mentalitatea noastră. Uneori suntem leneși, nu luptăm pentru ceea ce vrem.

Este adevărat, nu avem jucători extraordinari și nu putem schimba asta, dar putem lucra cu ceea ce avem. Mulți dintre jucătorii români joacă sau nu joacă la cluburile lor. Avem doar câțiva jucători mai buni.

Andrei Rațiu, de la Rayo Vallecano, este unul dintre cei mai buni fundași dreapta din La Liga și, în opinia mea, ar trebui să joace la Barcelona. Este bun și are un potențial mare. Radu Drăgușin este la Fiorentina, dar nu s-a întors de mult după o accidentare la genunchi.

Dennis Man, care a marcat împotriva Suediei, este jucătorul lui PSV. În sezonul trecut a fost bun, a jucat bine în Olanda și toată lumea îl lăuda, dar acum are probleme. Oamenii nu mai cred în echipa națională. Avem nevoie de speranță”, a precizat Marica.

Avertismentul lui Marica înainte de Polonia – România

Ciprian Marica crede în continuare că naționala României poate fi un adversar redutabil dacă Gică Hagi va găsi formula ideală de echipă și a avertizat că ”tricolorii” nu vor veni la Varșovia să joace pentru a scoate un rezultat de egalitate.

”Jucați acasă, acesta este avantajul vostru. Hagi trebuie să găsească formula potrivită și să nu mai caute soluții noi. Atunci avem o șansă. (n.r. – V-ar mulțumi un egal?) Întotdeauna am jucat pentru victorie. Dacă joci pentru egal, nu îl vei obține. Mergem să câștigăm. Va fi greu, dar pregătim echipa pentru victorie.

(n.r. – Va juca Hagi cu Otto Hindrich?) Este posibil. Ionuț Radu a făcut o greșeală la al treilea gol al Bosniei. Hindrich este un portar foarte bun, dar eu nu urmăresc suficient campionatul Poloniei, așa că îmi este greu să dau un sfat.

România încă nu și-a arătat potențialul, iar acesta este mare dacă găsim . Avem câțiva jucători buni. Sper că Hagi va găsi o soluție bună pentru Polonia. Din păcate, nu putem vorbi despre un singur meci ca despre unul excepțional. Putem vorbi despre grupă. Acum este momentul nostru”, a încheiat Marica.