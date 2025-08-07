Ciprian Marica, atac nemilos în direct la adresa lui Florin Tănase: „Aroganță, chiar nesimțire. Trebuie să iasă în evidență și cu alte lucruri”

Campioana FCSB are un start complicat de sezon. , iar în campionat are o singură victorie în primele patru etape, unicul aspect pozitiv fiind câștigarea Supercupei României. Fostul internațional Ciprian Marica a analizat situația dificilă în care se află FCSB și a lansat un atac la adresa lui Florin Tănase.

Ciprian Marica, atac nemilos la adresa lui Florin Tănase

FCSB a suferit două înfrângeri în ultimele etape de campionat, 1-2 cu Farul și 3-4 contra marii rivale Dinamo. „Decarul” campioanei, , folosind cuvinte dure la adresa „centralului” George Găman.

Fostul internațional Ciprian Marica, actualmente acționar la formația deținută de Gheorghe Hagi, nu a gustat deloc aceste reacții și s-a pronunțat cu privire la atitudinea lui Florin Tănase. „Vedem aroganța, aș putea spune chiar nesimțirea lui Tănase, care are tupeu ca după meciuri să aibă vocabularul pe care-l are la adresa arbitrilor, că ‘e vai de capul lui’.

La un moment dat a avut ieșirea asta. Declarațiile lui denotă o suficiență. E prea mare pentru a fi un simplu jucător, trebuie să iasă în evidență și cu alte lucruri. Lucruri care sunt complet în neregulă”, a afirmat Marica pentru .

Ciprian Marica a analizat problemele de la FCSB alături de Mircea Lucescu și Ioan Andone

Ciprian Marica a analizat și situația nefastă în care se află FCSB în acest start de sezon. Fostul atacant a dezvăluit faptul că a vorbit cu Mircea Lucescu și Ioan Andone despre problemele de la gruparea „roș-albastră”. „Am purtat o discuție cu domnul Andone și domnul Lucescu vizavi de faza prin care trec echipele românești.

Discutam cum FCSB a pierdut trei dintre cele patru jocuri contra unor echipe destul de slabe (n.r. Inter Escaldes și Shkendija). Nea Ando îmi spune: ‘În opinia mea, este imperios necesar ca după ce câștigi campionatul să aduci trei jucători’. De ce? Pentru că pun presiune pe cei care jucau.

Nu neapărat că vor fi titulari, dar ai nevoie să le aduci cumva o presiune în plus celor care au ajuns să câștige campionatul, sunt mândri, bucuroși. Dar e foarte greu să-l convingi pe patron că-ți mai trebuie trei jucători destul de valoroși, după ce tu ai câștigat campionatul. Lucru care se întâmplă și la FCSB”, a afirmat Marica pentru sursa menționată.