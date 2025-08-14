Sport

Ciprian Marica, bulversat de primul „11" al FCSB din returul cu Drita: „Nu mai înțeleg nimic!". Ce jucător l-a revoltat: „Nu știu ce face ăsta la antrenamente"

Ciprian Marica nu a înțeles în totalitate primul „11” alcătuit de Gigi Becali pentru meciul dintre Drita și FCSB. Cine este jucătorul care i-a ridicat semne de întrebare
14.08.2025 | 20:39
Ciprian Marica bulversat de primul 11 al FCSB din returul cu Drita Nu mai inteleg nimic Ce jucator la revoltat Nu stiu ce face asta la antrenamente
Cum a reacționat Ciprian Marica când a văzut primul „11" al FCSB din meciul cu Drita.

FCSB se pregătește de un meci foarte important. Campioana României întâlnește campioana din Kosovo, Drita, pentru un loc în play-off-ul de Europa League. Ciprian Marica a analizat formația de start a „roș-albaștrilor” și a rămas perplex.

Ciprian Marica a rămas perplex când a văzut primul „11” al lui FCSB. Cine este fotbalistul care l-a revoltat: „Ce face ăsta la antrenamente?”

Din cauza diferitelor accidentări, FCSB a trebuit să facă mai multe schimbări în primul „11” pentru returul cu Drita. Alexandru Pantea este folosit fundaș stânga, în locul lui Radunovic, iar Malcom Edjouma, care acum câteva săptămâni era dat ca și plecat de la campioana României, va juca titular împotriva kosovarilor.

Ciprian Marica a fost foarte bulversat după ce a văzut formația de start a celor de la FCSB. Fostul atacant al naționalei nu înțelege cum Alexandru Pantea reușește să fie titular în fața lui Kiki, deși este un jucător de picior drept. Prezența lui Chiricheș i-a ridicat lui Marica, de asemenea, semne de întrebare:

„Nu mai înțeleg nimic. Când joacă Chiricheș, spui că te încurcă, iar când nu joacă, spui că ți-a lipsit. Kiki ăsta, nu știu ce face la antrenamente de FCSB joacă în flancul stâng cu un fundaș de picior drept. Nu e ca și cum Pantea are două picioare, el poate doar cu dreptul.

La Farul a jucat bine, dar la FCSB nici nu prinde lotul. Nu știu ce face el acolo. Cisotti îmi place mai mult în centru decât în bandă, dar domnul Becali pare că vrea să-i bage pe toți”, a declarat Ciprian Marica la VOYO.

Cum arată echipa de start a celor de la FCSB în meciul cu Drita

Pentru meciul ce le-ar putea asigura prezența pe tabloul principal al unei competiții europene, Gigi Becali și antrenorii săi au decis să folosească axul obișnuit, cu Mihai Popescu, Ngezana, Șut, Chiricheș și Daniel Bîrligea, singura surpriză fiind Malcom Edjouma, deoarece Darius Olaru nu este refăcut complet, iar Florin Tănase este suspendat.

Ștefan Târnovanu va fi în poartă, iar în flancurile defensivei vor fi prezenți Alexandru Pantea și Vali Crețu. Pentru debutul acestui meci, Elias Charalambous și Pintilii se vor baza în extreme pe Cisotti și Miculescu.

Echipa de start a celor de la FCSB arată în felul următor: Ștefan Târnovanu – Vali Crețu, Ngezana, Mihai Popescu, Pantea – Chiricheș, Șut – Miculescu, Edjouma, Cisotti – Bîrligea.

