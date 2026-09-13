Ciprian Marica, contrat în direct: „Dă tu 2 milioane de euro! Vorbești ușor pe banii altora”

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Victor Becali (65 ani), răspuns pentru Ciprian Marica (40 ani), în direct la FANATIK SUPERLIGA, după ce acționarul Farului s-a plâns că cluburile din România vând ieftin în străinătate.

Ciprian Marica, nemulțumit de sumele de transfer oferite pentru Doicaru și Bîrligea de Rizespor și Frosinone

Recent, Ciprian Marica a afirmat că a rămas surprins când a văzut că Daniel Bîrligea (26 ani) a plecat la Frosinone, sub formă de împrumut, pentru doar 1,5 milioane de euro. Acționarul de la Farul consideră că în aceeași situație este și în Turcia.

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„Sincer, da, m-a surprins transferul lui Bîrligea la Frosinone. FCSB are pretenții mari și deocamdată nu știu cu cine îl înlocuiește pe Bîrligea. Probabil a văzut că am vândut noi pe 1,5 milioane (n.r – pe Doicaru, la Rizespor) și au zis că nu face nici el mai mult. Glumesc, el e jucător de echipă națională și mi se pare o sumă destul de mică.

Înainte, parcă vindeam mai scump jucătorii. Asta e o consecință a rezultatelor proaste din cupele europene și nu prea mai avem cotă”, a spus Ciprian Marica, la .

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Victor Becali, răspuns pentru Ciprian Marica: „Dă tu 2 milioane de euro!”

Declarația lui Ciprian Marica nu a rămas netaxată de Victor Becali. Impresarul FIFA este de părere că sumele încasate pentru Daniel Bîrligea și Iustin Doicaru sunt în concordanță cu nivelul fotbalului românesc. De aceea, îl sfătuiește pe fostul său jucător, dacă tot este nemulțumit de tranzacții, să acopere bugetul cu bani din propriul buzunar. Dacă ar recurge la acest gest, în viziunea lui Victor Becali, Farul nu ar mai fi nevoit să vândă pe aceste sume.

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Totodată, agentul consideră că vărul său, Gigi Becali (68 ani), a făcut un efort financiar consistent când s-a angajat , la care se adaugă 1 milion de euro și taxele, pentru următoarele trei sezoane.

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„Din studio sau de la telefon vorbim repede de bani. Așa spunea și Marica că de ce a vândut jucătorul pe 1,5 milioane de euro, să-l vândă pe 5 milioane de euro. Păi nu l-a vândut nici FCSB pe 5 milioane de euro pe Bîrligea. Deocamdată l-a vândut pe 1,5 milioane de euro. Dacă rămâne în Serie A Frosinone, FCSB mai primește încă 3,5 milioane de euro.

Marica, dacă tot are bani, și este și acționar, să împrumute clubul cu 2 milioane de euro. De ce să vândă jucătorul pe 1,5 milioane de euro? Dar este ușor să vorbim pe banii altora. Sigur, dacă va juca Drăguș, îl poate vinde pe bani mulți, pe câteva milioane de euro. Își va scoate banii FCSB. Dar dacă nu joacă? Pierzi 4 milioane de euro (n.r. cât îl costă pe Gigi Becali salariul lui Denis Drăguș pe trei sezoane, cu tot cu taxele plătite)”, a declarat Victor Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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