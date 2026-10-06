Ciprian Marica, convins după România – Suedia 0-1: „Confundăm lucrul ăsta!”

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Etapa a 4-a din Liga Națiunilor a venit cu un nou eșec pentru România, care a pierdut acasă în fața Suediei. Nordicii s-au impus și la retur, dar de data aceasta doar cu 1-0. Ciprian Marica a văzut meciul și a dat verdictul.

Ciprian Marica condamnă statistica favorabilă României în meciul cu Suedia

Fără victorie pentru Gică Hagi în meciurile oficiale de la revenirea la echipa națională. , marcând al patrulea eșec al „tricolorilor” în această campanie din Liga Națiunilor. Deși reprezentativa noastră a stat mai bine din punct de vedere al statisticilor, cu o posesie de 52% și 4 din 13 șuturi pe poartă, punctele au mers în contul nordicilor grație lui Gyokeres. Ciprian Marica a spus că toate aceste plusuri au creat o impresie falsă, subliniind că tot Suedia a fost cea care a controlat partida, de fapt.

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„Pozitiv e că am avut posesie 52% peste ei. Am avut mai multe șuturi spre poartă decât ei, 14 la 13, am avut șuturi pe poartă mai multe decât ei și cornere mai multe decât ei. Te-ai fi gândit că România a controlat jocul! Aici e o speță… una e să ai posesia și confundăm lucrul ăsta cu controlul jocului. România a avut posesia mai mult decât Suedia, dar nu a avut niciodată controlul jocului. Mai aproape a fost Suedia de 2-0 decât România să egaleze.

Am avut un joc elaborat în zonele laterale, în condițiile în care noi am jucat fără atacant. Am adus foarte multe centrări în careu. Pentru cine? Noi îl aveam vârf pe Tănase. Asta pozitiv! Astea ar fi câteva lucruri de discutat și de văzut, dacă tactica a fost sau n-a fost cea corectă. Ei când au avut mingea au reușit să creeze ocazii, să creeze pericol. Noi am tras de la distanță. Am tras de multe ori din poziții în care nu se marchează, în mod normal, gol!

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La statistică a contat, însă în meci România nu a pus probleme mari adversarului. În condițiile în care îți dorești să ai posesia, te gândești că jucătorii tăi cei mai buni sunt totuși jucători de profunzime, de spațiu liber. Man, Mihăilă și Rațiu au nevoie de spațiu. Pentru ce trebuie să am posesia?”, a spus Ciprian Marica la

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Suedia a rupt o serie „neagră” grație României

Pe lângă faptul că au învins România tur-retur, nordicii și-au păstrat primul loc în grupa B4. În plus, au reușit și să rupă un „ . Mai exact, atât trecuse de când suedezii nu mai încheiaseră o partidă fără gol primit, socotindu-se aici și meciurile amicale. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost pe data de 6 iunie 2025. Atunci, Suedia a jucat o partidă de verificare la Budapesta cu Ungaria și a câștigat cu scorul de 2-0.