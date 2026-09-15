ADVERTISEMENT

FCSB a uitat gustul victoriei în campionat, după ce nu s-a mai întâlnit cu succesul în ultimele 4 etape. Ciprian Marica a avut o replică acidă pentru bucureșteni după rezultatul de 2-2 bifat luni seară pe Arena Națională, în ultimul meci al rundei a 9-a.

Ciprian Marica, acid la adresa FCSB-ului după 2-2 cu Petrolul

FCSB părea că va opri seria de rezultate nefaste în campionat, având 2-1 la pauză cu Petrolul, după o primă repriză în care a avut o sumedenie de ocazii la poarta lui Zima. Nu a fost să fie așa, ploieștenii reușind să egaleze după o oră de joc și să se apere admirabil în fața tăvălugului „roș-albastru”.

ADVERTISEMENT

după primul act al meciului au stârnit noi discuții, Ciprian Marica fiind unul dintre cei care a lansat o reacție acidă către staff-ul fostei campioane a României. „Mie încă o dată mi se demonstrează că această conducere multicefală nu e bună. Lăsați-l pe domnul Becali, de ce vă băgați peste el?! Că uite ce se poate întâmpla. S-a văzut cu ochiul liber că nu trebuie să te bagi”, a fost reacția ironică a lui Ciprian Marica la

Gigi Becali mai face un transfer la FCSB

Deși a întărit serios echipa pe final de mercato, Gigi Becali nu este încă mulțumit complet. Patronul bucureștenilor a transmis imediat după remiza cu Petrolul că în fereastra din iarnă. „Mi-am făcut așa o idee la jucătorii care trebuie să joace, care sunt valoroși și nu dezamăgesc. Trebuie să le găsești posturile. La un mijlocaș tot mă mai gândesc, la iarnă, că acum nu ai cum. Nu îmi place. Lângă Muhar, da”, a spus Gigi Becali la TV Digi Sport.

ADVERTISEMENT

Sâmbătă, 19 septembrie, FCSB va avea o deplasare complicată. Bucureștenii întâlnesc campioana en-titre, Universitatea Craiova, care se află pe locul 3 înaintea meciului direct, cu 17 puncte după 9 etape.