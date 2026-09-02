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Ciprian Marica (40 de ani), fost fotbalist, printre altele, la FCSB, în prezent acționar la Farul Constanța, a analizat meciul pierdut de echipa roș-albastră la Târgoviște în fața celor de la UTA Arad, scor 1-3, în cadrul etapei cu numărul 7 din SuperLiga. În mod special, fostul atacant a sesizat o dezorganizare defensivă în cadrul formației antrenate de Marius Baciu.

Ciprian Marica, critici dure la adresa unui titular de la FCSB

În plus, fostul internațional român l-a criticat în termeni destul de duri pe (30 de ani), pentru modul în care acesta s-a repliat la faza golului doi marcat de arădeni prin Hakim Abdallah în minutul 54. Marica a opinat că la secvența respectivă de joc s-a putut observa în mod mai mult decât evident faptul că fundașul central camerunez se confrunta cu mari probleme de ordin fizic.

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Ce i-a reproșat Ciprian Marica lui Joyskim Dawa după înfrângerea cu UTA Arad

De altfel, după doar 10 minute, Dawa chiar a fost schimbat cu Luca Stancu. În viziunea fostului atacant deci, fotbalistul african a demonstrat din plin prin această chestiune că nu se mai află la un nivel optim din punctul de vedere al pregătirii fizice, în contextul în care, după cum se știe deja destul de bine, el a revenit totuși destul de recent pe teren după o accidentare gravă, care l-a ținut departe de gazon pentru multe luni, chestiune care s-ar putea dovedi în continuare destul de riscantă pentru cei de la FCSB.

„Mai mult decât atât, e o dezorganizare de care UTA a știut să profite. Atunci când treceau de prima linie a pressing-ului aceluia de la FCSB, găseau spații, iar la nivelul fundașilor centrali mie mi se pare că nu stau bine fizic. Cum se întoarce Dawa după această alunecare, mi se pare că arde casa!

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Arde casa! Întoarcerea lui Dawa după acea alunecare… ești fundaș central! Problema mi s-a părut fizică. Nu mai poate! Echipa nu are o idee clară de joc. Joacă să joace, dar nu are o identitate, o idee clară de joc”, a spus la