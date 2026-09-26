Fotbal intern

Ciprian Marica, nemulțumit de schimbările lui Gică Hagi în Suedia – România: „Cei veniți de pe bancă n-au adus nimic în plus”

Ciprian Marica a analizat schimbările făcute de Gheorghe Hagi în meciul cu Suedia și este nemulțumit că jucătorii introduși pe teren nu adus niciun plus valoare sau de atitudine în joc.
Flaviu Popa
26.09.2026 | 19:15
Ciprian Marica nemultumit de schimbarile lui Gica Hagi in Suedia Romania Cei veniti de pe banca nau adus nimic in plus
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Rezervele României nu au făcut mai nimic, crede Ciprian Marica. Foto: Mihai-Antonio Vasile / FANATIK
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România a pierdut cu Suedia, scor 1-2, iar Gică Hagi a încercat mai multe variante câștigătoare care s-au dovedit a fi pierzătoare. Cel puțin pentru primul meci din Nations League, pentru că mai urmează trei teste importante: cu Bosnia, Polonia și Suedia (acasă).

Ciprian Marica este nemulțumit de schimbările făcute de Gică Hagi în meciul cu Suedia

Ciprian Marica e de părere că Vladimir Screciu, de exemplu, a fost depășit din toate punctele de vedere de vedeta Viktor Gyökeres, jucătorul lui Arsenal Londra. Nu au scăpat de critici nici Florin Tănase sau Valentin Mihăilă, alți jucători care nu au fost în largul lor pe teren în meciul din Suedia.

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„Aici părerile sunt împărțite, mie mi se pare că jucătorii care au intrat de pe bancă de rezerve nu au adus un plus de valoare. Aici mă refer la Tănase, care nu mi s-a părut că a venit cu ceva în plus, a juca și destul de puțin. Mihăilă a avut prea puține mingi și atunci când le-a avut nu a făcut ceva notabil”, a explicat Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

De asemenea, Marica a analizat jocul lui Vlad Dragomir, fotbalist vedetă în Cipru, dar care la naționala României nu primește momentan prea multe minute și nici nu are șansa reală să se afirme. Acest lucru s-ar putea schimba în următoarele meciuri, când Gică Hagi a promis că va schimba echipa și va da tuturor șansa să joace.

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Ciprian Marica nu este de acord ca Gică Hagi să schimbe toată echipa României de la meci la meci

Screciu, care intră la pauză și toată lumea zicea că joacă în fața lui Băluță, care e rezerva lui Screciu la Craiova, bă nu mi s-a părut că a intrat Screciu și a fost… s-a lovit și de Gyokeres de două ori și nu mi s-a mai părut ca în campionatul nostru, cum e Screciu, puternic și tare pe picioare. A avut câteva greșeli, a avut câteva mingi pierdute. Dragomir și Stanciu au jucat prea puțin ca să discutăm despre ei”, a completat fostul atacant.

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Cât despre strategia anunțată de Gică Hagi de a schimba echipa de la meci la meci pentru a da tuturor șansa să demonstreze că merită să fie titulari, Ciprian Marica o privește cu un oarecare scepticism. Fostul atacant al naționalei crede că România trebuie să se bazeze pe un nucleu de jucători, iar schimbările ar trebui făcute foarte rar, doar în situații excepționale.

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„Sunt câțiva jucători pe care îi va schimba Gică Hagi, dar nu prea îmi place ideea asta de a schimba echipa total de la un meci la altul. Cred că trebuie să existe un nucleu, dar este și foarte adevărat că nu facem nimic să îi pregătim pe acești băieți ca să joace din trei în trei zile”, a fost concluzia lui Ciprian Marica.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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