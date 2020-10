Ciprian Marica dă de pământ cu naționala României: “Am fost niște juniori în fața fotbaliștilor din Norvegia!”

România a fost umilită de Norvegia cu 0-4 în Liga Națiunilor. “Tricolorii” n-au avut nicio șansă în fața nordicilor, Erling Haaland reușind să înscrie un hattrick în confruntarea de la Oslo.

A fost unul dintre cele mai slabe meciuri ale naționalei României din ultimii ani, echipa lui Mirel Rădoi neavând nicio ocazie clară de a marca. În schimb, adversarii au marcat de patru ori și au ratat alte ocazii clare.

Fostul atacant al naționalei României, Ciprian Marica, a dat de pământ cu selecționata lui Rădoi spunând că România a arătat ca o echipă de juniori în fața fotbaliștilor din Norvegia:

“Am fost umiliți. Am fost niște juniori în fața fotbaliștilor din Norvegia. Tot avem această placă să promovăm tinerii. Dar nu avem niciun orizont, nicio tactică. Cum să promovezi în momentul în care nu ai nicio idee de joc. Cele mai mari pretenții le am de la jucătorii tineri, pentru că ei au fost promovați cel mai mult. Tinerii au fluctuații, dar lipsa lor de atitudine nu o putem accepta.

Nu trebuie să ne mai ascundem. Nu trebuie să existe scuze. Am fost umiliți. N-avem filozofie, am avut așteptări de la Crețu, dar am uitat că vine de la Olimpia Ljubljana.

“Dacă Rădoi își pierde încrederea, noi ce să mai spunem”

Nu ăsta e mesaju pe care trebuie să îl transmiți ca antrenor. Dacă Rădoi își pierde încrederea, noi ce să mai spunem. Vedem al doilea meci în sistemul 4-3-3, un eșec”, a spus Marica la Pro X.

Nu e pentru prima dată când Ciprian Marica este acid la adresa primei reprezentative. La finalul meciului cu Irlanda de Nord din septembrie, scor 1-1, Marica i-a criticat pe tricolorii lui Rădoi, intrând într-un conflict cu Denis Alibec:

Alibec, conflict cu Marica după meciul cu Irlanda de Nord: “Să vină el să joace”

“Sunt puțin dezamăgit. Sigur că pandemia a făcut să nu avem ritm de joc. Jucăm previzibil, lent, mișcăm greu mingea, dar terenul a fost incredibil! Terenul arăta execrabil, o rușine! Rușine cui are în administrare stadionul, acești oameni nu au ce căuta în pozițiile de administrare!

Nu sunt oameni puși pe criterii de competență pe pozițiile astea, sunt numiri politice în locul celor care chiar știu ce fac. Ne-am făcut-o cu mâna noastră. Gazonul depindea de noi. Cei care răspundeau de gazon ar trebui dați afară, demiși!

Am fost forțați să jucăm cu mingi lungi, înalte, ceea ce a convenit adversarului. Nu mi se pare că am avut chiar o atitudine atât de bună cum spune Rădoi. Spun ce văd, nu vreau să vorbesc anapoda”, a spus atunci Marica.

Denis Alibec i-a replicat imediat: “Toţi îşi dau cu părerea, eu din teren am simţit altceva şi eu zic că am făcut un meci bun. Să vină el să joace”