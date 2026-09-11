Sport

Ciprian Marica îi prevede un viitor sumbru noului transfer de la FCSB: „Mai joacă 2-3 meciuri și pleacă”

FCSB a făcut o campanie de transferuri impresionantă în acest mercato, însă Ciprian Marica este de părere că unul dintre fotbaliști deja nu mai are viitor. Iată despre cine este vorba
Ciprian Păvăleanu
11.09.2026 | 13:37
Ciprian Marica ii prevede un viitor sumbru noului transfer de la FCSB Mai joaca 23 meciuri si pleaca
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Ciprian Marica îi prevede un viitor sumbru lui Gnahore la FCSB. Foto: Colaj FANATIK
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Ciprian Marica (40 de ani), acționar minoritar la Farul Constanța, a fost pus în situația să alcătuiască cel mai bun „prim 11” din SuperLiga României. La mijlocul terenului, în mod surprinzător, el l-a ales pe Gnahore, deși de când a ajuns la FCSB este doar rezervă. Fostul atacant are o afinitate pentru francez de pe vremea când evolua pentru Dinamo, însă cu toate astea este de părere că va mai avea foarte puține șanse la echipa lui Gigi Becali.

Capăt de linie pentru Eddy Gnahore la FCSB? Ciprian Marica nu îi prevede un viitor strălucit

Deși francezul face parte dintre jucătorii apreciați de Ciprian Marica, începutul său la FCSB îl face pe fostul internațional român să nu aibă atât de multă încredere în acest transfer. Gnahore a fost adus din postură de jucător liber de contract după ce nu și-a prelungit înțelegerea cu Dinamo, însă până acum nu s-a impus în echipa pregătită de Marius Baciu.

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Gigi Becali s-a arătat nemulțumit de prestațiile sale de până acum, iar acest lucru, combinat cu minutele puține pe care le-a jucat până acum și cu sosirile lui Karlo Muhar și Meriton Korenica, care pot evolua ambii la mijlocul terenului, îl face pe Ciprian Marica să creadă că Gnahore va pleca foarte curând de la FCSB și nici nu va mai avea prea multe șanse să-și demonstreze valoarea.

„Chiar dacă Gnahore nu mai e bun acum și are câteva meciuri slabe la FCSB, nu pot să uit cât de bine juca și cum ținea mijlocul lui Dinamo. N-ai cum să-mi spui că nu e fotbalist și nu știe să țină mijlocul terenului, dar probabil va mai avea două-trei meciuri la FCSB (n.r – râde)”, a declarat Ciprian Marica la Voyo Sport 1.

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Cum arată cel mai bun „prim 11” din SuperLiga României din perspectiva lui Ciprian Marica

După ultimele transferuri făcute de echipele românești, Ciprian Marica a alcătuit o formulă de start, care, în opinia sa, ar putea să se lupte pentru campionat. Chiar dacă a fost doar un exercițiu de imaginație, el tot a fost obligat să aleagă și un jucător U21, tocmai de aceea l-a ales pe Rafael Munteanu, portarul Farului.

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El a ales o linie de patru fundași, cu Carlos Mora și Nicușor Bancu în benzi, iar perechea de stoperi folosită a fost Pașcanu – Pascual. Ca mijlocași la închidere, Marica a mers mai departe cu Alex Cicâldău și Eddy Gnahore, iar în fața lor i-a numit pe Macalou, Cîrjan și Baiaram. În final, pe postul care l-a consacrat în cariera de fotbalist, cel de atacant central, Ciprian Marica a mers pe mâna lui Denis Drăguș, chiar dacă el nu a jucat încă niciun meci în campionat. Echipa finală arată în felul următor: Munteanu – Mora, Pașcanu, Pascual, Bancu – Cicâldău, Gnahore – Macalou, Cîrjan, Baiaram – Drăguș.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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