Ciprian Marica, despre „sfătuitorul” lui Gigi Becali la FCSB: „A reușit să dea lucrurile peste cap”. Ce spune despre relația Tănase – Dică

Gigi Becali a mărturisit că Florin Tănase este unul dintre sfătuitorii săi la FCSB, deși fostul fotbalist al clubului roș-albastru a ajuns în vară la Al-Jazira pentru 3 milioane de euro. Ciprian Marica, fostul atacant al României, a explicat cum a reușit și a comentat .

Ciprian Marica a descoperit rețeta lui Florin Tănase de a fi sfătuitorul lui Gigi Becali: „Mulți au încercat, puțini au reușit”

Ciprian Marica a comentat situația dintre Florin Tănase și Gigi Becali despre care se declară surprins. Patronul vicecampioanei României a dezvăluit că Florin Tănase este unul dintre primii oameni pe care îi contactează atunci când are de luat o decizie.

„Pot să spun doar că mulți au încercat să-i intre în grații lui Gigi Becali, puțini au reușit. Reușește Florin Tănase să dea lucrurile peste cap la FCSB, să pună antrenor și să fie cel mai în măsură să-i dea sfaturi patronului.

Nu de alta, dar știm că patronul FCSB-ului de la puțini acceptă opinii, păreri. E surprinzător și pentru mine cum reușește Florin Tănase. Ce pot să spun e că, până la urmă, s-a dovedit că Pintilii e soluția ideală de moment, a reușit să-și câștige partidele.

Îl ascultam pe domnul Gigi Becali și spunea și ce indicații i-a dat Tănase, să-i lase să joace nouă contra doi, șapte contra doi, că le place! Nu este doar despre plăcere”, a declarat Ciprian Marica, la .

Ciprian Marica a găsit diferența dintre Florin Tănase și Nicolae Dică: „Nu vedeau amândoi la fel fotbalul”

Este cunoscută relația rece dintre Florin Tănase și Nicolae Dică. La mijlocul lunii octombrie, fostul tehnician al roș-albaștrilor era deranjat de sfaturile lui Florin Tănase pentru Gigi Becali. Ciprian Marica a vorbit despre diferența dintre fostul fotbalist și antrenor de la FCSB.

„Dică nu era pe aceeași lungime de undă cu Florin Tănase. Nu aveau aceleași idei, nu vedeau amândoi la fel fotbalul. Țin să-i dau un plus lui Dică, a fost în locul lui Tănase, a văzut la cel mai înalt nivel, un nivel mai înalt decât Tănase.

Nu m-aș baza pe ce spune Tănase. În conflictul ăsta, dacă putem să-l numim așa, ar trebui să discutăm despre antrenor. Clar Dică are un avantaj, dar probabil că nu știe să-l ia pe Gigi Becali așa cum știe Florin Tănase să discute cu patronul FCSB-ului.

Aici pare să fie diferența între cei doi și nu în capacitățile de manager sau antrenor”, a mai spus Ciprian Marica.

Nicolae Dică, convins de rolul de „sfătuitor” al lui Florin Tănase pentru Gigi Becali: „Toată lumea știe că vorbește cu el”

Nicolae Dică nu a fost mirat de cuvintele lui Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că Florin Tănase a fost cel care l-a sfătuit să îl numească pe Mihai Pintilii pe banca FCSB-ului. Nicolae Dică, a cărei demisie a fost anunțată în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, nu a fost surprins de relația dintre cei doi.

„Nu mă surprinde. Nu ştiţi şi voi că vorbea cu Florin Tănase, că a vorbit cu el în continuare după ce a plecat. Pe tine te surprinde? Ştie toată lumea că vorbeşte cu el (n.r. Florin Tănase). Nu ştiţi şi voi că am apărut şi am şi spus la o conferinţă de presă. Ce trebuie să mai comentez eu acum.

Se consultă cu el, eu ştiu. Are şi rolul ăsta. Fiecare face cum crede. Eu, când am fost jucător şi am plecat de la Steaua, nu am mai ţinut legătura. Fiecare face cum crede că e bine pentru el”, a spus Nicolae Dică pentru