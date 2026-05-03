Ciprian Marica, destăinuiri importante, la 15 ani după un moment important al vieții sale: ”Nu-mi explic”

Ciprian Marica, locul 4 în topul marcatorilor all-time din istoria naționalei României, a acceptat să vorbească deschis despre o serie de greșeli pe care admite că le-a făcut de-a lungul carierei sale. Într-un interviu televizat, fost atacant face destăinuiri importante, la 15 ani după un moment important al vieții sale fotbalistice.

Ciprian Marica, cifre excelente în perioada Bundesliga: 30 de goluri pentru Stuttgart

La un deceniu distanță de la retragerea sa din activitate, Ciprian Marica, 40 de ani, a acceptat să vorbească deschis, într-un interviu acordat unei televiziuni de sport din România, despre unele momente care i-au definit cariera fotbalistică. Fostul vârf a pus ghetele în cui la o vârstă la care unii sunt la apogeul carierei: 31 de ani, în octombrie 2016.

În prezent, . De-a lungul carierei sale, acesta s-a remarcat ca fiind unul dintre cei mai talentați atacanți ai generației sale. A fost un jucător tehnic, rapid, cu mult sânge rece în fața porții adverse. A acumulat experiență în campionate puternice din Europa.

Despre o experiență în Vest a acceptat Marica să facă mărturisiri, recent, într-un interviu la . Atacantul și-a reamintit de perioada pe care a petrecut-o în Bundesliga. Între 2007 și 2011, românul a fost legitimat la VfB Stuttgart. Ca cifre, Marica a dat randament foarte bun aici: 133 de meciuri și 30 de goluri.

Ciprian Marica, mărturii sincere la 15 ani de la un episodul Stuttgart: ”Eram disperat să plec”

În ciuda faptului că nu a dezamăgit deloc pentru șvabi, fostul internațional român a vorbit despre superficialitatea cu care a tratat perioada petrecută la echipa din Bundesliga. , în urmă cu un deceniu și jumătate, era mereu agitat, grăbit, disperat. ”Și acum mă gândesc la Stuttgart!

Nu-mi explic unde mă grăbeam așa. Mă duceam la antrenament și eram disperat să plec și mă întrebam: în orașul ăsta, totuși, unde mă duceam? Unde era disperarea aia? Se termina antrenamentul și repede dădeam să plec. Ajungeam la antrenament sau când era reunirea cu cinci minute înainte.

Sunt lucruri pe care le regret acum! Le conștientizez și-mi dau seama că nu înțeleg unde mă grăbeam și ce treabă aveam, când de fapt asta ar fi trebuit să fie principala mea activitate și focusul meu de atunci”, s-a destăinuit, la postul TV de sport citat.

De ce s-a retras Marica din fotbal la doar 31 de ani

În același interviu, Marica mai spune că avea vise mărețe. Să facă pasul către cel mai mare club de fotbal din istorie. ”În primul rând (n.r. atunci când avea 17 ani și se anunța un mare talent) credeam că pot ajunge la Real Madrid! Așa de bine plecasem și așa încredere aveam în mine, după care undeva deciziile n-au mai fost cele corecte”, a mai spus fostul fotbalist.

Din păcate, acesta nu a ajuns acolo unde visa. A jucat la cel mai înalt nivel, însă niciodată nu a făcut următorul pas. Legitimat ultima dată la Steaua (actuala FCSB), Marica a spus în 2016 că problemele fizice îl împiedică să mai poată continua cariera de fotbalist. ”Am fost mereu deschis fata de voi, dar nu mi-e ușor sa anunt asta: starea mea fizică nu îmi mai permite să fac lucrurile la același nivel așa cum meritați voi. Așa că pun punct aici carierei mele de fotbalist”, a spus Marica, atunci, pe Facebook.

Produs al lui Dinamo, club la care a debutat la vârsta de 16 ani şi 7 luni, Marica pleca din țară la 18 ani. Era cumpărat de Șahtior, în sezonul 2003 – 2004. A jucat 3 ani în Ucraina. De-a lungul carierei, a mai jucat la VFB Stuttgart, Schalke, Getafe, Konyaspor și Steaua/FCSB. Fostul vârf are 5 trofee în palmares. Toate le-a obținut cu Șahtior: 3 campionate, în 2005, 2006 și 2008, o Cupă în 2004 și o Supercupă în 2006.

La națională, Ciprian Marica a debutat în 2003, la vârsta de 18 ani, într-un meci pierdut în fața Italiei, 0-1. Au mai urmat alte 71 de selecții în care a reușit să marcheze de 25 de ori. Este pe locul 4 al marcatorilor all-time din istoria naționalei, în urma lui Hagi, Mutu și Bodola, la egalitate cu Viorel Moldovan.