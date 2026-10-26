Sport

Ciprian Marica, devastat după moartea lui Viorel Păunescu! Mesaj plin de durere: „Ați fost ca un tată pentru mine”

Catalin Oprea
26.10.2026 | 06:40
Ciprian Marica devastat dupa moartea lui Viorel Paunescu Mesaj plin de durere Ati fost ca un tata pentru mine
Fostul mare atacant roman, devastat după moartea lui Viorel Păunescu
Ciprian Marica a reacționat emoționant după dispariția omului care i-a marcat decisiv începuturile în fotbalul mare și care l-a sprijinit necondiționat la debutul carierei.
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Vestea trecerii în neființă a lui Viorel Păunescu, la vârsta de 91 de ani, a provocat o durere profundă în rândul figurilor importante din fotbalul românesc. Printre cei mai afectați de dispariția fostului conducător este Ciprian Marica, cel care a transmis un mesaj tulburător pe rețelele de socializare, însoțit de o fotografie alături de cel pe care îl considera un adevărat mentor.

Relația tată-fiu dintre Viorel Păunescu și Ciprian Marica

Legătura dintre Viorel Păunescu și Ciprian Marica a fost una extrem de apropiată, depășind cu mult granițele unei simple relații dintre un conducător și un fotbalist. În perioada în care Marica făcea primii pași la nivel înalt, fostul președinte din Ghencea i-a oferit o protecție părintească, sfaturi prețioase și sprijin necondiționat în carieră.

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De altfel, Păunescu a fost una dintre figurile cheie care au crezut necondiționat în potențialul uriaș al lui Marica, oferindu-i susținere morală atât la începuturile sale în fotbalul românesc, cât și în momentele cruciale ale carierei. Pentru fostul atacant al naționalei, omul de afaceri a reprezentat un reper moral și o figură paternală în lumea dură a sportului rege. Afectat de dispariția omului care i-a ghidat primii pași în sportul de performanță, fostul internațional a redactat un mesaj plin de compasiune și recunoștință.

Marica și-a exprimat durerea: „Așa vă voi ține minte, cu bunătatea pentru care v-am admirat!”

„Mi-e greu să găsesc cuvintele. Ați fost ca un tată pentru mine și cel mai bun om pe care l-am cunoscut. Mă uit la fotografia aceasta și îmi este greu să accept că nu ne vom mai revedea. Mi-aș fi dorit să mai avem timp. Vă mulțumesc pentru tot. Așa vă voi ține minte, cu zâmbetul acesta și cu bunătatea pentru care v-am admirat atât de mult. Vă voi purta mereu în suflet, cu dragoste și respect. Dumnezeu să vă odihnească în pace!” a fost mesajul încărcat de emoție postat de Ciprian Marica.

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Legătura strânsă din lumea afacerilor

Viorel Păunescu a fost fondatorul proiectului imobiliar de lux Caelia Residence din Mamaia (unul dintre cele mai scumpe ansambluri rezidențiale de pe litoralul românesc, unde au cumpărat apartamente mari personalități). Ulterior, Păunescu s-a asociat cu Ciprian Marica prin firma Caelia Mamaia SRL, care administra inclusiv celebra plajă Caelia Beach. Parteneriatul dintre Marica și Viorel Păunescu s-a extins și către alți membri ai familiei Păunescu (cum este fiul acestuia, Bobby Păunescu). În 2016, Marica a încheiat contracte comerciale/imobiliare și cu Bobby Păunescu, ajungându-se ulterior în instanță pentru executare silită pe baza unor sume neachitate legate de afaceri imobiliare comune.

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