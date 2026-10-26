Ciprian Marica, devastat după moartea lui Viorel Păunescu! Mesaj plin de durere: „Ați fost ca un tată pentru mine”

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, la vârsta de 91 de ani, a provocat o durere profundă în rândul figurilor importante din fotbalul românesc. Printre cei mai afectați de dispariția fostului conducător este Ciprian Marica, cel care a transmis un mesaj tulburător pe rețelele de socializare, însoțit de o fotografie alături de cel pe care îl considera un adevărat mentor.

Relația tată-fiu dintre Viorel Păunescu și Ciprian Marica

Legătura dintre Viorel Păunescu și Ciprian Marica a fost una extrem de apropiată, depășind cu mult granițele unei simple relații dintre un conducător și un fotbalist. În perioada în care Marica făcea primii pași la nivel înalt, i-a oferit o protecție părintească, sfaturi prețioase și sprijin necondiționat în carieră.

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De altfel, Păunescu a fost una dintre figurile cheie care au crezut necondiționat în potențialul uriaș al lui Marica, oferindu-i susținere morală atât la începuturile sale în fotbalul românesc, cât și în momentele cruciale ale carierei. Pentru fostul atacant al naționalei, omul de afaceri a reprezentat un reper moral și o figură paternală în lumea dură a sportului rege. Afectat de dispariția omului care i-a ghidat primii pași în sportul de performanță, fostul internațional a redactat un mesaj plin de compasiune și recunoștință.

Marica și-a exprimat durerea: „Așa vă voi ține minte, cu bunătatea pentru care v-am admirat!”

„Mi-e greu să găsesc cuvintele. Ați fost ca un tată pentru mine și cel mai bun om pe care l-am cunoscut. Mă uit la fotografia aceasta și îmi este greu să accept că nu ne vom mai revedea. Mi-aș fi dorit să mai avem timp. Vă mulțumesc pentru tot. Așa vă voi ține minte, cu zâmbetul acesta și cu bunătatea pentru care v-am admirat atât de mult. Vă voi purta mereu în suflet, cu dragoste și respect. Dumnezeu să vă odihnească în pace!” a fost mesajul încărcat de emoție postat de Ciprian Marica.

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Legătura strânsă din lumea afacerilor

Viorel Păunescu a fost fondatorul proiectului imobiliar de lux Caelia Residence din Mamaia (unul dintre cele mai scumpe ansambluri rezidențiale de pe litoralul românesc, unde au cumpărat apartamente mari personalități). Ulterior, Păunescu s-a asociat cu Ciprian Marica prin firma Caelia Mamaia SRL, care administra inclusiv celebra plajă Caelia Beach. Parteneriatul dintre Marica și Viorel Păunescu s-a extins și către alți membri ai familiei Păunescu (cum este fiul acestuia, Bobby Păunescu). În 2016, Marica a încheiat contracte comerciale/imobiliare și cu Bobby Păunescu, ajungându-se ulterior în instanță pentru executare silită pe baza unor sume neachitate legate de afaceri imobiliare comune.