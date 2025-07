Ciprian Marica dezvăluie secretele lui Zicu. „Ianis are har, iar eu am ochi la antrenori. L-am văzut la echipa secundă a Voluntariului”

Ianis Zicu a obținut 7 puncte în primele trei etape, mult peste așteptările tuturor, mai ales ținând cont de ultimul sezon al constănțenilor. Ciprian Marica, unul dintre acționarii de la Farul, a explicat ce îl face pe Ianis Zicu să performeze atât de bine la doar o lună după ce a fost pus pe banca tehnică a formației de la malul Mării Negre.

Ianis Zicu a fost readus la Farul Constanța, unde i-a luat locul marelui Gică Hagi. În primele 3 etape, constănțenii au obținut 7 puncte, iar sâmbătă seară FCSB, după un meci ce a durat mai mult de 110 minute, cu tot cu prelungiri.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Ciprian Marica a dezvăluit care sunt secretele antrenorului Ianis Zicu și a povestit ce l-a făcut să-l observe încă de când antrena echipa secundă a lui FC Voluntari:

„În primul rând, am ochi la antrenor, nu? Nu de alta, dar l-am luat pe Zicu când era la echipa a doua pe la Voluntari și l-am luat la Farul. Am văzut atunci și văd și acum. Are calitatea aceasta de a face jucătorii să se autodepășească, să joace pentru antrenor. El are această calitate. Nu poți să spui la vreunul că nu se simte apreciat. Are acest tact, pe care îl are și Șumi, lucru pe care nu-l au mulți antrenori. Rezultatele nu sunt întâmplătoare.

Aș minți că am insistat, dar am susținut venirea lui. Are harul pe care nu mulți antrenori îl au. Să scoți maximum din ceea ce ai, să nu te vaiți în permanență. El a crescut și va crește în continuare.

Foarte important este și aspectul fizic. Farul aleargă și poate să ducă 90 de minute. Am fost obosiți în sezonul trecut. Aveam nevoie de un start bun de sezon, care să ne dea încredere. Vor veni și meciuri grele, ne gândim să mai aducem și 2-3 jucători”, a spus Ciprian Marica la FANATIK SUPERLIGA.

„Eu cred că Zicu are această calitate”. Marius Șumudică a analizat punctele forte ale antrenorului de la Farul Constanța

„A găsit o bază bună, cu niște jucători care sunt crescuți într-un anumit stil de Gică Hagi. Lângă acești jucători au venit Maftei, Tănasă, care sezonul trecut au jucat. Aici intervine acest tact al antrenorului de a închega acest puzzle, de a-i face să creadă în posibilitățile lor și, nu în ultimul rând, să vorbească mult și cu cei care nu joacă.

Oricând, jucătorii de pe bancă sau care nu fac parte din primii 23 trebuie să simtă că sunt importanți. Eu cred că Zicu are această calitate”, a declarat Marius Șumudică, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.