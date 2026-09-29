Ciprian Marica i-a făcut praf după România – Bosnia Herțegovina 2-4: ”Suntem limitați”. Nu l-a iertat nici pe Gică Hagi

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După ce a scos în evidență limitele arătate de jucătorii naționalei în partida România – Bosnia Herțegovina 2-4, Ciprian Marica l-a luat în colimator și pe selecționerul Gică Hagi pentru numeroasele schimbări făcute în echipa de start.

Atac virulent al lui Ciprian Marica după România – Bosnia Herțegovina 2-4

Fostul internațional român la întâlnirea cu Bosnia Herțegovina și consideră că înfrângerea de pe Arena Națională ne-a dat mult în spate.

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”Am rămas cu dezamăgire. Dacă după meciul din Suedia, chiar dacă am pierdut, mi s-a părut că am avut atitudine, că era ceva speranță, testele astea nu ne-au făcut bine deloc. Ba chiar, din contră, ne-au dat înapoi ambiția și entuziasmul.

Sigur, asta din cauza a nouă jucători noi. E greu să formezi o echipă când schimbăm atât de la un meci la altul. Sigur, înțeleg că Liga Națiunilor e sacrificată pentru a redescoperi fotbaliștii, dacă nu îi știam deja.

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Majoritatea au ajuns la 27 de ani, unii chiar la 34, greu să zicem că nu i-am descoperit încă. Din păcate, la națională nu prea ai timp. Ai tot ce vrei, numai timp nu ai. Întotdeauna trebuie să sacrifici ceva și am tot sacrificat de-a lungul timpului.

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Au venit și Contra, și Mirel (n.r. – Rădoi), făceam presing până luam patru goluri și ne-am dat seama că nu putem face asta. Sincer, după dușul ăsta rece cred că Hagi va reflecta dacă putem face presing ofensiv așa cum ne dorim, dacă putem schimba atâția jucători. Cred că nu vom mai face așa”, a declarat Marica, la .

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L-a luat în colimator pe Ilie Dumitrescu

, Ciprian Marica s-a arătat deranjat de faptul că anumiți oameni de fotbal au fost fără motiv excesiv de încrezători înainte de startul Ligii Națiunilor. Însă, nu i-a dat numele lui Ilie Dumitrescu, cel care a prezic că ”tricolorii” vor face 10 puncte din primele patru jocuri.

”Dezamăgirea e mare. Lumea își pierde ușor-ușor și răbdarea. Rețelele sociale ne spun că oamenii nu mai au răbdare. Sigur, e și vina noastră, pentru că le setăm niște așteptări mari. Vin unii la televizor și spun că facem 12 puncte, 8 puncte. Dacă așteptările sunt mari, sigur că și dezamăgirile sunt mari.

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La nivelul băncii, ce altceva să spui? Dar noi, cei care formăm opinia publică… Nu avem echipe în cupele europene, jucătorii noștri nu joacă la echipe de afară. Bosniacii au o echipă mai valoroasă de trei-patru ori decât noi, au fost la Mondiale. Asta trebuie să le spunem oamenilor.

Orice selecționer vine, materialul este tot același, tot aceiași jucători vor fi. Poate să le dea curaj, dar valoare nu are cum să le dea. Știu că e urât să auzi că suntem limitați, dar asta este realitatea”, a spus el.

Ce așteptări are de la meciul cu Polonia

Ciprian Marica a mărturisit că naționala României trebuie să facă un joc mult mai bun în Polonia și speră ca Gică Hagi să nu mai facă experimente, să alinieze cea mai bună echipă și să fie mult mai inspirat.

”La meciul următor avem nevoie de un joc să credem din nou. Azi suntem dezamăgiți. Cred că are o misiune grea Gică Hagi. Sper ca jucătorii să se motiveze și la meciul cu Polonia să aliniem cel mai bun 11 al nostru.

Sper să fie mai inspirat Gică Hagi în Polonia. Să lăsăm orice strategie și tactică și să-i băgăm pe cei mai buni. Chiar dacă nu câștigăm acolo”, a afirmat fostul atacant al reprezentativei României.