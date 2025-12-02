Ciprian Marica i-a făcut praf pe jucătorii de la FCSB: „Circ de prost gust!”. Ce l-a scos din sărite după meciul de la Constanța

ADVERTISEMENT

FCSB avea nevoie neapărată de victorie în meciul cu Farul Constanța, deoarece o înfrângere ar fi scos-o aproape din calcule pentru play-off. Campioana ultimelor două sezoane a recurs la orice metodă pentru a lua cele trei puncte, inclusiv trageri de timp, iar Ciprian Marica a fost scos din sărite de aceste lucruri.

Ciprian Marica, dezamăgit după înfrângerea de la Ovidiu: „Greșeli de abecedar”

Farul lui Ianis Zicu a făcut o primă repriză foarte slabă, însă s-a trezit în a doua jumătate a meciului. Cu toate acestea, a fost prea târziu pentru „marinari”, care nu au mai reușit să întoarcă avantajul de două goluri al FCSB-ului obținut în prima jumătate a primei reprize.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Ciprian Marica s-a arătat dezamăgit de acest rezultat, însă mulțumit de prestația echipei din repriza secundă: „Suntem puțini dezamăgiți de rezultat, dar nu și de joc. Cel puțin cel din repriza a doua, atunci când am fi putut, poate chiar meritat, să egalăm. Per total, am fost dezamăgiți la final. Am făcut o primă repriză proastă cu greșeli de abecedar de la jucători cu experiență, dar se întâmplă să mai ai și o zi proastă. Sper să învățăm din greșelile pe care le-am făcut, probleme ce țin de antrenor și pe care le-a sesizat și Ianis Zicu.

Am întâlnit o echipă net superioară valoric, dar am încercat să compensăm prin jocul de echipă. Ne-a ieșit în a doua repriză, n-am reușit nici măcar egalul, dar repriza secundă a fost mulțumitoare. Ne păstrăm speranțele, mai ales că Farul a avut o serie bună de meciuri. Sperăm că vom fi nu buni, ci foarte buni la meciul cu Dinamo din Cupa României

Nu suntem roboți. Sunt jucători care pot avea o zi mai proastă. Când ai un singur jucător, mai e cum mai e, dar când ai 2-3 jucători cu o zi proastă este greu să funcționeze lucrurile. Ce m-a surprins plăcut și l-am și felicitat pe Ianis este curajul din schimbări de la pauză. În a doua repriză, FCSB nu a ieșit din jumătatea lor, dar, dacă nu marchezi, e greu să câștigi.”, a spus Ciprian Marica, la FANATIK SUPERLIGA.

Ciprian Marica, scos din sărite de tragerile de timp ale lui FCSB: „Circ de prost gust”

Ceea ce l-a enervat cu adevărat pe fostul fotbalist și actual acționar al Farului au fost tragerile de timp ale campioanei, care, spune el, au venit încă din prima repriză. Fostul atacant, care pe finalul carierei sale a trecut și pe la FCSB, este de părere că Un alt lucru pe care Marica l-a semnalat a fost care nu încurajează deloc un joc cursiv:

„Aș vrea să vorbesc de arbitraj, deoarece nu există cursivitate în jocuri, cel puțin la nivelul Ligii 1, majoritatea jocurilor sunt fragmentate. Jucători care stau pe jos și nu se mai ridică, arbitrul care fluieră orice, tragerile astea urâte de timp, care nu ne lasă să arătăm și noi un fotbal mai frumos. Din punctul ăsta de vedere cred că singura soluție ar fi prelungiri peste prelungiri, altfel nu putem educa. Asta s-a întâmplat și la meciul nostru, dar nu numai. A apărut asta că jucătorii români nu știu să tragă de timp, dar noi am dus-o la extrema cealaltă. Toți jucătorii se vaită, fiecare se tăvălește pe jos… un circ de prost gust, sincer.

Cred că ați sesizat și voi că FCSB a tras de timp. Din prima repriză portarul lor nu voia să repună mingea, se tăvăleau pe jos… știm și noi din astea. Ok, așa e când vrei să câștigi și să obții rezultate, dar nu vorbesc doar de meciul ăsta, ci în general. Este un lucru care nu le face cinste. Nu putem să învățăm niște puști să joace, dacă noi le cerem să fie șmecheri. Mai ales acum că se vede orice, nu poți să te lamentezi în niște faulturi care sunt inexistente”, a fost nemulțumirea lui Ciprian Marica, la FANATIK SUPERLIGA.