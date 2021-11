Ciprian Marica îi bagă pe tricolori „în priză” înaintea dublei cu Islanda și Liechtenstein: „Trebuie să câștigăm!”

Germania este lider, cu 21 de puncte după opt etape și nu mai are cum să fie detronată, fiind calificată la competiția de anul viitor. România a acujmulat 13 puncte și este urmată de Macedonia de Nord și Armenia, ambele cu 12 p, Islanda 8 p și Liechtenstein 1 p.

Meciurile cu Islanda și Liechtenstein au loc pe 11 și 14 noiembrie

Au mai rămas de jucat următoarele confruntări: România – Islanda, Armenia – Macedonia de Nord și Germania – Liechstenstein pe 11 noiembrie, plus Liechstenstein – România, Armenia – Germania și Macedonia de Nord – Islanda pe 14 noiembrie.

, coroborată cu un egal în partida de la Erevan, ne-ar asigura în proporție de 99,99% locul de baraj, fiind greu de crezut că vom pierde în ultima etapă în Liechstenstein.

Lucrurile s-ar complica dacă nu vom învinge Islanda la București. În această situație, vom avea nevoie de un egal între Armenia și Macedonia de Nord sau, în cel mai rău caz, de o victorie a Armeniei, care să fie urmată OBLIGATORIU de o victorie a Germaniei la Erevan.

În ceea ce privește partida cu Islanda, , deoarece a încasat al doilea cartonaș galben în actualele preliminarii, în partida cu Armenia, dar a fost convocat de selecționerul Mirel Rădoi, pentru a fi folosit cu Liechtenstein.

Ciprian Marica nu concepe decât victoria cu Islanda

Fostul atacant al naționalei Ciprian Marica nu se gândește decât la o singură variantă de accedere în baraj. „Sunt două meciuri decisive, două finale, pe care trebuie, nu mai merge cu ‘să vedem’, trebuie să le câștigăm! Chiar și dacă am pierdut cu Germania, am văzut un joc consistent, am văzut că se formează un grup acolo, deci premisele sunt bune.

Văd, totodată, că apar probleme de lot, accidentări. Sunt convins și sper ca Mirel Rădoi să fie inspirat, să găsească soluții pentru că, așa cum știm, o echipă nu stă într-un jucător sau altul. Cu siguranță că e o altă Islanda față de cea pe care noi am întâlnit-o la baraj.

„Islanda este de bătut”, consideră Ciprian Marica

Avem toate șansele să câștigăm acest meci, jucăm acasă, din păcate fără spectatori și lucrul asta ar fi contat. Să nu uităm ce foame are publicul de fotbal! Am văzut în Germania oamenii și stadionul cum răsună ‘România, România!’.

E o șansă fantastică să ajungem chiar și la un baraj pentru Campionat Mondial, trebuie să conștientizezi. Islanda este de bătut. Cel mai important joc este primul. Așa că mare concentrare pe primul joc!”, a declarat Ciprian Marica pentru .