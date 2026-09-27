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Gigi Becali a anunțat că vrea să facă un schimb de jucători cu Mihai Rotaru. Mai exact, să-l dea pe Aymen Boutoutaou, transfer considerat ratat de patronul FCSB, la schimb cu atacantul oltenilor Steven Nsimba.

Ciprian Marica nu este convins că Boutoutaou ar fi un transfer util pentru Universitatea Craiova

Conform informațiilor FANATIK, cei de la FSCB vor mai plăti 1 milion de euro Craiovei pentru atacantul nigerian în vârstă de 30 de ani. Ciprian Marica e de părere că Mihai Rotaru ar trebui să se gândească de două ori înainte să accepte afacerea, pentru că sunt toate șansele ca singura care iese câștigătoare din acest schimb să fie FCSB.

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„Da, aș face (n.r. schimbul de jucători)! Mie-mi place Nsimba. Acum e într-o scădere de formă, poate și pe fondul ăsta vor alege să facă schimbul. Deocamdată, jucătorul FCSB-ului, Boutoutaou, nu… Ca patron al Craiovei, m-aș gândi de două ori, recunosc”, a declarat Marica, la Digi Sport Matinal.

, fiind considerat de Meme Stoica cel mai bun transfer pe care l-a intermediat vreodată. Cu toate acestea, în stilul său caracteristic, Gigi Becali l-a judecat aspru pe fotbalist după doar câteva meciuri și a decis că nu este un fotbalist care să poată ajuta FCSB.

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Gigi Becali vrea să scape cu orice preț de Aymen Boutoutaou, pe care l-a propus la toate rivalele din Superligă

În acest sens, Gigi Becali l-a propus pe Boutoutaou la toate rivalele cu bani din Superligă, printre care Rapid București, Dinamo sau Universitatea Craiova. Se pare că cei care au răspuns favorabil în primă fază ar fi oltenii, care au venit cu varianta unui schimb, plus o sumă consistentă de bani. Interesant, Nsimba a venit gratis la Craiova din liga a treia franceză.

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însă este considerat printre cei mai buni atacanți din campionat și a reușit până acum 21 de goluri și 7 pase de gol în 63 de meciuri pentru Universitatea Craiova. Potrivit , ar fi existat zvonuri că Nsimba creează o atmosferă proastă în vestiarul oltenilor, însă aceste informații nu au fost confirmate niciodată oficial.