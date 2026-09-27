Sport

Ciprian Marica îl avertizează pe Mihai Rotaru înaintea schimbului dorit de Gigi Becali: „M-aș gândi de două ori!”

Ciprian Marica știe ce ar face în locul lui Gigi Becali în mult mediatizatul schimb de jucători Boutoutaou-Nsimba, în care va fi implicată și campioana Universitatea Craiova.
Flaviu Popa
27.09.2026 | 17:48
Ciprian Marica il avertizeaza pe Mihai Rotaru inaintea schimbului dorit de Gigi Becali Mas gandi de doua ori
ULTIMA ORĂ
FCSB și Craiova au pregătit schimbul de jucători al anului
ADVERTISEMENT

Gigi Becali a anunțat că vrea să facă un schimb de jucători cu Mihai Rotaru. Mai exact, să-l dea pe Aymen Boutoutaou, transfer considerat ratat de patronul FCSB, la schimb cu atacantul oltenilor Steven Nsimba.

Ciprian Marica nu este convins că Boutoutaou ar fi un transfer util pentru Universitatea Craiova

Conform informațiilor FANATIK, cei de la FSCB vor mai plăti 1 milion de euro Craiovei pentru atacantul nigerian în vârstă de 30 de ani. Ciprian Marica e de părere că Mihai Rotaru ar trebui să se gândească de două ori înainte să accepte afacerea, pentru că sunt toate șansele ca singura care iese câștigătoare din acest schimb să fie FCSB.

ADVERTISEMENT

Da, aș face (n.r. schimbul de jucători)! Mie-mi place Nsimba. Acum e într-o scădere de formă, poate și pe fondul ăsta vor alege să facă schimbul. Deocamdată, jucătorul FCSB-ului, Boutoutaou, nu… Ca patron al Craiovei, m-aș gândi de două ori, recunosc”, a declarat Marica, la Digi Sport Matinal.

Aymen Boutoutaou a ajuns la FCSB pentru 1,3 milioane de euro, fiind considerat de Meme Stoica cel mai bun transfer pe care l-a intermediat vreodată. Cu toate acestea, în stilul său caracteristic, Gigi Becali l-a judecat aspru pe fotbalist după doar câteva meciuri și a decis că nu este un fotbalist care să poată ajuta FCSB.

ADVERTISEMENT
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise...
Digi24.ro
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise nurci și şinşile pentru blană, la un pas de adoptare

Gigi Becali vrea să scape cu orice preț de Aymen Boutoutaou, pe care l-a propus la toate rivalele din Superligă

În acest sens, Gigi Becali l-a propus pe Boutoutaou la toate rivalele cu bani din Superligă, printre care Rapid București, Dinamo sau Universitatea Craiova. Se pare că cei care au răspuns favorabil în primă fază ar fi oltenii, care au venit cu varianta unui schimb, plus o sumă consistentă de bani. Interesant, Nsimba a venit gratis la Craiova din liga a treia franceză.

ADVERTISEMENT
Gică Hagi a anunțat decizia în cazul lui Ianis Hagi, după ”valul” de...
Digisport.ro
Gică Hagi a anunțat decizia în cazul lui Ianis Hagi, după ”valul” de critici

Steven Nsimba nu se regăsește în ultima perioadă, însă este considerat printre cei mai buni atacanți din campionat și a reușit până acum 21 de goluri și 7 pase de gol în 63 de meciuri pentru Universitatea Craiova. Potrivit Digisport, ar fi existat zvonuri că Nsimba creează o atmosferă proastă în vestiarul oltenilor, însă aceste informații nu au fost confirmate niciodată oficial.

ADVERTISEMENT
Cristina Laslo dezvăluie cum au fost motivate să bată Ungaria: „Ne-au pus direct...
Fanatik
Cristina Laslo dezvăluie cum au fost motivate să bată Ungaria: „Ne-au pus direct pe locul 4 înainte de meci! Le-am bătut de la vestiar”. Video
Ședință „furtunoasă” după eșecul cu Danemarca! Ovidiu Mihăilă, dezvăluiri din vestiar: „O nouă...
Fanatik
Ședință „furtunoasă” după eșecul cu Danemarca! Ovidiu Mihăilă, dezvăluiri din vestiar: „O nouă zi în care se poate schimba totul! Chiar și drumul în viață”
De ce are U Craiova mai mulți jucători convocaţi de Gică Hagi la...
Fanatik
De ce are U Craiova mai mulți jucători convocaţi de Gică Hagi la națională decât FCSB, Dinamo și Rapid la un loc! Cifrele Wyscout de la Suedia – România
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Uluitor! Ion Țiriac a vorbit despre românul care 'a făcut tot ce există...
iamsport.ro
Uluitor! Ion Țiriac a vorbit despre românul care 'a făcut tot ce există astăzi în Statele Unite': 'Mi-a fost coleg de școală'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!