Ciprian Marica l-a făcut praf pe Radu Drăgușin: „Se mișcă greu, săracul. E lent”

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Ciprian Marica a analizat jocul echipei naționale a României cu câteva săptămâni înainte ca selecționata condusă de Gică Hagi să joace patru meciuri tari în Nations League. Partidele vor avea loc la sfârșit de septembrie și început de octombrie.

Ciprian Marica e de părere că Radu Drăgușin are nevoie de mult timp pentru a fi apt 100% după accidentare

Mai exact, , după care va primi vizita Bosniei (acasă, 28 septembrie). Va urma o deplasare în Polonia (2 octombrie) și un meci acasă cu Suedia (5 octombrie).

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În condițiile în care foarte multă lume își pune speranțele în Radu Drăgușin, în teorie stâlpul din apărarea naționalei, Ciprian Marica este pesimist că fundașul va reuși să arate o formă de invidiat în lunile următoare.

Motivul? a. Acest lucru se vede în prestațiile sale de la Fiorentina, nu tocmai apreciate. Radu Drăgușin este împrumutat de Tottenham la Fiorentina, după ce nu a făcut față rigorilor din Premier League.

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Jurnaliștii italieni nu sunt tocmai impresionați de prestațiile lui Drăgușin, mai ales că Fiorentina este una dintre cele mai slabe echipe ale campionatului în acest moment. Drăgușin s-ar fi revanșat în cea mai recentă etapă în victoria echipei sale în deplasarea de la Venezia, scor 4-2.

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Radu Drăgușin a ajuns la Fiorentina sub formă de împrumut de la Tottenham, unde nu a mai avut loc

După acest meci au existat voci care și-au adus aminte de Drăgușin din perioada când impresiona la Genoa, înainte de a prinde transferul carierei în Premier League. Ciprian Marica a urmărit și el aceste meciuri ale lui Drăgușin și avertizează că fundașul mai are nevoie de timp pentru a fi apt 100% după o accidentare urâtă care l-a ținut departe de gazon o perioadă lungă de timp.

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„Din păcate, Drăgușin, cu tot dragul pentru el, mai are nevoie de timp, săracul, după accidentare. L-am văzut la Fiorentina, se mișcă greu, săracul, e greoi, e lent. E complicat”, a declarat Marica la VOYO SPORT LIVE. Fundașul cotat la 16 milioane de euro rămâne, chiar și așa, printre cei mai valoroși jucători români și piesă de bază în mecanismul gândit de Gheorghe Hagi la echipa națională.