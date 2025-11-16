Ciprian Marica l-a „înțepat” în direct pe Mircea Lucescu după Bosnia – România 3-1: „Mereu găsim scuze. Aș fi văzut altfel lucrurile”

ADVERTISEMENT

Naționala României a pierdut meciul din deplasare cu Bosnia (scor 1-3) și a creat astfel un val de reacții în lumea fotbalului românesc. Ciprian Marica a avut un mesaj pentru Mircea Lucescu după eșecul de la Zenica.

Ciprian Marica l-a „înțepat” pe Mircea Lucescu după Bosnia – România 3-1. Ce i-a reproșat selecționerului

Ciprian Marica a urmărit partida „tricolorilor” cu Bosnia. Fostul mare atacant român a lăudat prestația din prima repriză, însă a rămas cu mari semne de întrebare în legătură cu felul în care au arătat elevii lui Mircea Lucescu în actul secund. Oficialul Farului a avut un mesaj și pentru selecționer.

ADVERTISEMENT

„Sunt dezamăgit după o repriză bună, inexplicabilă a doua. Mă așteptam să reacționăm. Nu am auzit de la selecționer care ar fi explicația pentru care am jucat în maniera aceea în repriza a doua. Ok, arbitrajul, terenul… mereu suntem buni la a găsi scuze în afara a ceea ce trebuie să spunem noi, direct. Care a fost greșeala noastră? Că am avut și noi o vină.

Noi de ce nu am avut reacție? Ei au schimbat, și au făcut-o foarte bine. Au jucat și cu 2 atacanți, oare nu ar fi fost o idee să reacționăm și să băgăm încă un fundaș central? Să jucăm în 3 pe linia de fund!

ADVERTISEMENT

Aș fi văzut altfel lucrurile. Nu știu dacă am fi obținut neapărat victoria, dar am părut surprinși de modificările lor în repriza a doua. Mi se pare că modificările lor ne-au surprins tactic. Nu am avut reacție, ne-au presat în jumătatea noastră, iar noi nu am venit cu nimic”, a spus inițial Ciprian Marica.

ADVERTISEMENT

Cum a comentat Ciprian Marica decizia lui Mircea Lucescu în legătură cu viitorul său pe banca tehnică a naționalei

până la barajul din martie 2026. Ciprian Marica a fost bucuros să afle și el vestea în direct. Cum a reacționat, de fapt.

„Mă bucur să aud asta. Nu îi e ușor lui nea Mircea. A avut parte de tot felul de accidentări, situații, jucători suspendați… Mi-aș dori să continue. Din discuțiile cu dânsul știu câtă presiune a resimțit, că nu se simte apreciat, respectat. Eu tindeam să cred că nu va mai continua”, a mai spus Marica.

ADVERTISEMENT

Problemele majore identificate de Ciprian Marica după weekendul „negru” pentru naționalele României

Ciprian Marica a vorbit și despre problemele grave semnalate la echipele naționale ale României în urma weekendului de coșmar pentru reprezentativele U20, U21 și cea de seniori.

„Unu, din păcate avem 2 zile negre. , , iar noi 3 goluri de la Bosnia într-o repriză.

Doi, noi nu suntem în stare să creștem un fundaș stânga și ne chinuim cu improvizații acolo. Jucăm cu Chipciu, Camora, Bancu, care nu e fundaș stânga… Dacă tratăm lucrurile astea în continuare așa și nu le rezolvăm, ne merităm soarta!”, a concluzionat Ciprian Marica la FANATIK SUPERLIGA.