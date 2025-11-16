Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ciprian Marica l-a „înțepat” în direct pe Mircea Lucescu după Bosnia – România 3-1: „Mereu găsim scuze. Aș fi văzut altfel lucrurile”

Ciprian Marica, reacție a doua zi după Bosnia - România 3-1. Ce i-a reproșat, de fapt, lui Mircea Lucescu după eșecul „tricolorilor” la Zenica.
Mihai Dragomir
16.11.2025 | 19:30
Ciprian Marica la intepat in direct pe Mircea Lucescu dupa Bosnia Romania 31 Mereu gasim scuze As fi vazut altfel lucrurile
EXCLUSIV FANATIK
Ciprian Marica, mesaj pentru Mircea Lucescu după Bosnia - România 3-1. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Naționala României a pierdut meciul din deplasare cu Bosnia (scor 1-3) și a creat astfel un val de reacții în lumea fotbalului românesc. Ciprian Marica a avut un mesaj pentru Mircea Lucescu după eșecul de la Zenica.

Ciprian Marica l-a „înțepat” pe Mircea Lucescu după Bosnia – România 3-1. Ce i-a reproșat selecționerului

Ciprian Marica a urmărit partida „tricolorilor” cu Bosnia. Fostul mare atacant român a lăudat prestația din prima repriză, însă a rămas cu mari semne de întrebare în legătură cu felul în care au arătat elevii lui Mircea Lucescu în actul secund. Oficialul Farului a avut un mesaj și pentru selecționer.

„Sunt dezamăgit după o repriză bună, inexplicabilă a doua. Mă așteptam să reacționăm. Nu am auzit de la selecționer care ar fi explicația pentru care am jucat în maniera aceea în repriza a doua. Ok, arbitrajul, terenul… mereu suntem buni la a găsi scuze în afara a ceea ce trebuie să spunem noi, direct. Care a fost greșeala noastră? Că am avut și noi o vină.

Noi de ce nu am avut reacție? Ei au schimbat, și au făcut-o foarte bine. Au jucat și cu 2 atacanți, oare nu ar fi fost o idee să reacționăm și să băgăm încă un fundaș central? Să jucăm în 3 pe linia de fund!

Aș fi văzut altfel lucrurile. Nu știu dacă am fi obținut neapărat victoria, dar am părut surprinși de modificările lor în repriza a doua. Mi se pare că modificările lor ne-au surprins tactic. Nu am avut reacție, ne-au presat în jumătatea noastră, iar noi nu am venit cu nimic”, a spus inițial Ciprian Marica.

Cum a comentat Ciprian Marica decizia lui Mircea Lucescu în legătură cu viitorul său pe banca tehnică a naționalei

Moderatorul Horia Ivanovici a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că Mircea Lucescu a decis să continue la echipa națională până la barajul din martie 2026. Ciprian Marica a fost bucuros să afle și el vestea în direct. Cum a reacționat, de fapt.

„Mă bucur să aud asta. Nu îi e ușor lui nea Mircea. A avut parte de tot felul de accidentări, situații, jucători suspendați… Mi-aș dori să continue. Din discuțiile cu dânsul știu câtă presiune a resimțit, că nu se simte apreciat, respectat. Eu tindeam să cred că nu va mai continua”, a mai spus Marica.

ADVERTISEMENT

Problemele majore identificate de Ciprian Marica după weekendul „negru” pentru naționalele României

Ciprian Marica a vorbit și despre problemele grave semnalate la echipele naționale ale României în urma weekendului de coșmar pentru reprezentativele U20, U21 și cea de seniori.

„Unu, din păcate avem 2 zile negre. La U20 am luat 6 de la Germania, la U21 am luat 2 de la Finlanda, iar noi 3 goluri de la Bosnia într-o repriză. 

Doi, noi nu suntem în stare să creștem un fundaș stânga și ne chinuim cu improvizații acolo. Jucăm cu Chipciu, Camora, Bancu, care nu e fundaș stânga… Dacă tratăm lucrurile astea în continuare așa și nu le rezolvăm, ne merităm soarta!”, a concluzionat Ciprian Marica la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
