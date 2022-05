Ciprian Marica laudă strategia FCSB-ului: „Nu au nevoie de un atacant! Tănase e ca un șarpe, se pliază bine pe stilul de joc”

Fostul atacant al naționalei României consideră că vicecampioana României are o strategie bună, datorită căreia reușește să marcheze mult și să-și domine adversarii.

Ciprian Marica laudă strategia FCSB-ului și pe căpitanul Florin Tănase

strategia FCSB-ului de a nu avea un atacant clasic și crede că Florin Tănase este exact fotbalistul de care are nevoie vicecampioana României pentru a rezolva lipsa vârfului:

„FCSB își domină adversarul, nu joacă cu minge lungă, la bătaie, cu centrări la cap, cu toate că am văzut că marchează goluri din corner.

Nu are nevoie de un atacant masiv, de gabarit. Are nevoie de un atacant care să fie mingicar, combinativ, să fie un ”șarpe”, poate am putea spune, alunecos, cum e cazul lui Florin Tănase”.

„Un jucător care are abilitatea asta în careu, are îndemânare. FCSB nu are nevoie de un atacant în adevăratul sens al cuvântului, cum e Kane la Tottenham.

E cu totul alt stil de joc, de asta se pliază atât de bine Florin Tănase la FCSB”, a mai spus Ciprian Marica pentru .

27 de ani are Florin Tănase

5.500.000 de euro este cota de piață a lui Florin Tănase, conform transfermarkt.com

Florin Tănase, concentrat doar pe câștigarea titlului

sezon bun la FCSB, iar căpitanul „roș-albaștrilor” a reușit prima „triplă” din carieră în meciul cu Farul Constanța, scor 4-0, însă nu este interesat deloc să câștige al doilea titlu de golgheter, ci vrea nespus de mult să poată ridica titlul de campioană după ultima etapă, în duelul cu CFR Cluj.

„Este primul hat-trick, sunt fericit că am reușit să marchez în seara asta de 3 ori. Am avut un început de meci dificil, acel prim gol a fost cel mai important pentru că ei dominau, noi nu prea stăteam bine în teren și cu siguranță era dificil dacă nu marcam. Suntem într-o formă bună, sper să continuăm așa.

Mai avem 4 meciuri dificile, dar trebuie să o lumă pas cu pas. Nu ne bucurăm prea mult pentru că nu am realizat nimic încă. Acel prim gol cred că a schimbat soarta meciului. Din ce am simțit în teren, alergam cam mult după minge și dacă continuam așa cu siguranță era greu.

Sunt fericit că am reușit să marchez de atâtea ori, dar fără ajutorul colegilor nu aș fi reușit. Este și meritul lor. Nu contează titlul de golgeter atât de mult, mai mult contează cel de campion al României. Sper să facem meciuri mari și să le câștigăm. Dacă ne vom câștiga toate meciurile suntem campioni”, a spus Florin Tănase după meciul cu Farul Constanța.