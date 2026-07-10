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Ciprian Marica marchează în afaceri. Investește într-un proiect de milioane de euro

Fostul internațional, care este și acționar minoritar la Farul Constanța, își extinde portofoliul de afaceri, cu un proiect care se anunță profitabil și spectaculos
Catalin Oprea
10.07.2026 | 08:30
Ciprian Marica marcheaza in afaceri Investeste intrun proiect de milioane de euro
SPECIAL FANATIK
Ciprian Marica investește în nordul Capitalei FOTO facebook
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Ciprian Marica intră și mai puternic pe terenul afacerilor imobiliare, urmând să dezvolte un proiect de amploare în nordul Capitalei. Fostul atacant al naționalei, acum acționar al clubului Farul Constanța, investește o sumă impresionantă într-un complex rezidențial.

Marica e unul dintre dezvoltatorii Ambiance Residence 3

Potrivit profit.ro, Marica face investiția alături de partenrii săi, Alexandra Rusu și Marian Gherghiceanu. Cei trei, au luat un teren lângă showroom-ul auto Porsche Pipera, care în trecut i-a aparținut lui Gigi Becali, unde se va construi un complex care va cuprinde 309 apartamente și un aparthotel cu 47 de unități de cazare

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Conform planului constructorilor, proiectul include un imobil cu 7 scări, structurat pe subsol, parter, 3 etaje, plus 2 etaje retrase care vor cuprinde 309 apartamente, majoritatea cu 2 camere, și un modul dedicat unei structuri aparthotel cu 47 de unități destinate închirierii, majoritatea de tip studio.

Fostul internațional are afaceri imobiliare și la mare

Valoarea investiției este estimată la circa 16,4 milioane de euro, și va avea 382 de locuri de parcare. Aria desfășurată a proiectului a fost calculată la circa 36.000 de metri pătrați, iar denumirea acestuia va fi Ambiance Residence 3.

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Afacerile imobiliare nu sunt o noutate pentru Ciprian Marica. Fostul fotbalist deține la Mamaia, Hotelul Marié, o unitate de cazare de 3 stele, și administrează o plajă privată în aceeași zonă.De asemenea, a construit un bloc și în Voluntari și dezvoltă un alt proiect pe locul fostului cinematograf Volga. Marica a scos din buzunar 700.000 de euro și pentru prima Academie de padel din România, la București.

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Anul trecut a pierdut două milioane de euro

El a pierdut însă anul trecut, în jur de 2 milioane de euro, după ce a făcut câteva investiţii, la sfatul prietenilor. “Am pierdut cam două milioane de euro. Nu au fost numai afaceri cu prietenii, au fost și sfaturi: «Hai să cumpărăm acolo, să facem acolo!». Au fost investiții prost făcute. E bine – și asta o spun pentru toată lumea – să faci ceea ce știi. Nu poți să știi totul. Am cumpărat și cryptomonede, dar nu acolo am pierdut. Au fost niște fonduri de investiții în care am investit și n-a fost să fie”, a explicat Ciprian Marica, la un podcast.

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