Ciprian Marica l-a tras la răspundere pe Mircea Lucescu după ce nu l-a convocat pe Louis Munteanu: „Așteptăm o explicație”

Ciprian Marica a fost unul dintre actualii și foștii sportivi prezenți la Gala Sportului Românesc, organizată în seara de 18 martie. Fostul atacant al naționalei României a oferit declarații despre acțiunea „tricolorilor” din această lună, a depănat amintirile unui succes răsunător a României în fața Bosniei și a comentat decizia lui Mircea Lucescu de a nu-l convoca pe Louis Munteanu la lotul național. Ciprian Marica este de părere că România este mai bună decât Bosnia & Herțegovina și ar trebui să câștige meciul din prima etapă a preliminariilor Campionatului Mondial din 2026.

Ciprian Marica are amintiri foarte frumoase împotriva bosniacilor, iar una dintre ele este victoria din 3 iunie, 2011, de pe vechiul stadion „Giulești”, când „tricolorii” se impuneau cu scorul de 3-0 în preliminariile Campionatului European din 2012.

„Mă simt excelent, mă bucur că mă aflu printre atâția campioni, sportivi, care au făcut cinste și au reprezentat țara cu mândrie. Mă bucur de astfel de evenimente, așa ne mai putem vedea și noi să mai discutăm, să mai depănăm amintiri. Întotdeauna e loc de mai bine și ne dorim mai mult. Nu cred că România ne mai poate face astăzi mândri de ceva sau cu ceva în afară de sport. Acești sportivi ar merita mai multă atenție.

Când vorbesc de Bosnia îmi aduc aminte de acel 3-0 pe Giulești: un gol Mutu, două Marica și un penalty ratat de Săpunaru, după care am plecat în Brazilia fără Răzvan Lucescu, antrenorul echipei, fără Tamaș, și fără Didi, Dumnezeu să-l ierte. Cam astea-s amintirile mele cu o generație bună a Bosniei.

Astăzi, cred că suntem mai buni decât ei. Avem avantajul terenului propriu, avem avantajul suporterilor, pentru că înțeleg că stadionul va fi plin, avem rezultate bune care ne dau încredere că putem merge la Mondiale. Această grupă a fost un cadou, trebuie să profităm de aceste cadouri”, a declarat Marica la Gala Sportului Românesc.

Ciprian Marica a analizat neconvocarea lui Louis Munteanu la echipa națională

împotriva Bosniei și a celor din San Marino. „Il Luce” a ales să conteze pe atacanții pe care deja îi cunoaște, făcând mare vâlvă în fotbalul românesc.

Conducerea lui CFR Cluj, multe alte personalități din fotbal, dar și suporteri ai „tricolorilor” sunt de părere că Louis Munteanu trebuia convocat, fiind golgheterul SuperLigii cu 20 de reușite. Ciprian Marica susține această opinie și crede că atacantul clujenilor merita să aibă locul său în echipa lui Mircea Lucescu.

„Este adevărat că ne lipsesc câțiva jucători. Suntem cu toții curioși cum va înlocui Mircea Lucescu absența lui Drăgușin. Așteptăm cu toții o explicație pentru necovocarea lui Louis Munteanu, pentru că el nu e doar viitorul, ci și prezentul României. Este golgheterul campionatului și cred că merita să fie acolo.

Totodată, avem atacanți. Bîrligea nu arată că a fost accidentat. Are ritm, marchează. Mai avem un Alibec care are acea sclipire, dar și Drăguș care are o calitate tehnică în regim de viteză rar întâlnită. Nu zic că Louis Munteanu ar fi meritat să fie convocat în detrimentul unuia sau altuia, dar cred că ar fi meritat să fie prezent.

Pe mine nu mă interesează cum este un jucător în afara terenului, pe mine mă interesează evoluțiile și performanțele lui din teren, iar toate aceste lucruri îl recomandă pe Louis Munteanu”, a mai spus Ciprian Marica.