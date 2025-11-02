Sport

Ciprian Marica nu știa de plecarea lui Edi Iordănescu de la Legia Varșovia. Cum a reacționat când a aflat vestea

Ciprian Marica s-a arătat total surprins de faptul că Edi Iordănescu nu mai este antrenorul Legiei Varșovia. Care a fost reacția fostului atacant al naționalei României.
Tibi Cocora
02.11.2025 | 09:30
Ciprian Marica nu stia de plecarea lui Edi Iordanescu de la Legia Varsovia Cum a reactionat cand a aflat vestea
Ciprian Marica s-a arătat total surprins de faptul că Edi Iordănescu nu mai este antrenorul Legiei Varșovia
Legia Varșovia a anunțat oficial vineri, 31 octombrie, că Edi Iordănescu a demisionat oficial din funcția de antrenor principal al echipei. Chiar dacă informația a apărut în presă chiar de vineri, Ciprian Marica nu aflase vestea și a avut o reacție surprinzătoare.

Ciprian Marica, surprins total de demisia lui Iordănescu de la Legia Varșovia

Prezent la un eveniment la Craiova, Ciprian Marica a fost surprins total în momentul în care a aflat vestea că Edi Iordănescu nu mai este antrenorul Legiei Varșovia. Totuși, acesta i-a transmis câteva gânduri încurajatoare.

„Ce, Edi a plecat de la Legia? Nu știam. El a reușit o treabă excelentă la echipa națională și, cumva, toată lumea spera pentru el să meargă afară și a reușit. Știu ce înseamnă Legia, e presiune acolo, nu e ușor, însă a fost, cu siguranță, o experiență bună pentru el. Viața de antrenor e foarte sensibilă. Depinzi de rezultate, de factori externi. Îmi pare rău că s-a terminat așa repede pentru el, dar această experiență îl va ajuta“, a declarat Ciprian Marica.

Edi Iordănescu a plecat de la Legia Varșovia

Eșecul cu Pogon Szczecin, 1-2, din Cupa Poloniei a fost fatal pentru Edi Iordănescu. La 12 ore după eliminarea din competiție, Legia Varșovia a anunțat oficial că românul nu mai este antrenorul echipei.

„Legia Varșovia informează că Edward Iordănescu a încetat să mai fie antrenorul primei echipe a Legiei Varșovia începând cu 31 octombrie”, este comunicatul oficial emis de Legia Varșovia.

Fostul stelist, Valentin Cojocaru, omul meciului în Legia Varșovia – Pogon Szczecin 1-2

Cel care i-a interzis victoria lui Edi Iordănescu în Cupa Poloniei a fost chiar românul Valentin Cojocaru. Portarul a avut o evoluție excepțională, totul culminând cu paradele avute în minutele 115 și 116, când i-a interzis echipei lui Iordănescu Jr. să marcheze al doilea gol și să închidă partida.

Fostul portar de la Steaua (n.r. actuala FCSB) a fost răsplătit pentru paradele sale. A fost desemnat „omul meciului” în ultimul joc al lui Edi Iordănescu pe banca tehnică a Legiei Varșovia.

