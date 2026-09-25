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Retras din activitate exact acum 10 ani, Ciprian Marica și-a încheiat cariera după șase luni petrecute la FCSB. Fostul internațional a fost antrenat atunci de Laurențiu Reghecampf și a povestit cum a decurs colaborarea dintre ei.

Ciprian Marica, amintiri neplăcute din perioada când a colaborat cu Laurențiu Reghecampf la FCSB

Ciprian Marica a văzut imagini de la primul antrenament susținut de Laurențiu Reghecampf după ce a preluat pentru a treia oară FCSB și și-a amintit cu groază de perioada în care cei doi au lucrat împreună.

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”Reghe are câteva săptămâni, să îi încarce, să lucreze. Văd imaginile astea și îmi dau seama ce e acolo. Mai ales că știu de când am fost acolo, vai de capul meu! Reghe era antrenor atunci. Nici în Germania, în perioada mea bună, nu aveam așa antrenamente.

La un moment dat, i-am zis: ‘Nu crezi că e prea mult?’. A zis: ‘Nu, că așa facem noi’. Doamne, Dumnezeule! Ceva rău, rău de tot! Cu greutăți, genuflexiuni, sari peste alea… puneam 40 de kilograme pe spate și făceam genuflexiuni”, a declarat Marica, la .

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Schimbarea la față a lui Reghecampf

Fostul atacant a vorbit și despre faptul că Laurențiu Reghecampf s-a comportat într-un anumit fel când a ajuns el la echipă și s-a schimbat total după câteva luni, odată cu revenirea lui Mihai Stoica în club.

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”A fost momentul în care l-am cunoscut pe Reghe și am ales să lucrez cu el, până să vină Mihai Stoica. Și după, a venit Mihai Stoica și s-au schimbat lucrurile. Au fost doi de Reghe pe care i-am cunoscut.

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Atunci când au făcut echipă, a fost diferit față de atunci când era doar el. E un antrenor destul de dur. Vine cu școala germană și e extrem de dur, mai ales la partea de pregătire”, a mai spus Ciprian Marica.

Cum a decurs primul antrenament din noua eră Reghecampf

În momentul în care Laurențiu Reghecampf și-a dat acordul să vină la FCSB, Gigi Becali a dezvăluit că acesta i-a promis că va readuce disciplina în lot și .

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”El mi-a zis: ‘în primul și-n primul rând, cum vin îi sparg 10 zile. Două antrenamente pe zi. Păi ăia nu sunt pregătiți, băi patroane’”, au fost cuvintele pe care tehnicianul i le-a transmis patronului.

După ce a fost prezentat oficial la FCSB în cadrul unei conferințe de presă, Laurențiu Reghecampf . Prima parte a ședinței a fost condusă de preparatorul fizic Thomas Neubert, care a comandat mai multe tipul de exerciții în serii scurte și l-a lăudat pe atacantul Arnold Garita.