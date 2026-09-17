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Ciprian Marica (40 de ani), fost fotbalist la Dinamo, printre altele, în prezent acționar la Farul Constanța, a vorbit despre situația lui George Pușcaș (30 de ani), după ce atacantul și-a prelungit contractul cu echipa din „Ștefan cel Mare”. Fostul internațional român a spus că nu a fost niciodată un admirator al lui Pușcaș.

De ce l-a criticat Ciprian Marica pe George Pușcaș

De asemenea, a apreciat că acesta a arătat deja că nu poate performa la cel mai înalt nivel, din diferite motive. Nu în ultimul rând, Marica a punctat și că Pușcaș nu mai este chiar foarte tânăr. „Pușcaș a ajuns la o vârstă, și-a cam arătat limitele. Nu știu dacă va avea șanse la Dinamo, sunt mulți acolo. N-am fost fan Pușcaș niciodată. Nu pot să fiu acum. Îmi pare rău că nu îi promovăm pe ai noștri. Nu avem noi fundași centrali? Pe ăia de U21 îi băgăm doar în bandă.

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Toată lumea vrea campionatul și când ajungem în cupele europene nu suntem în stare să trecem de două tururi preliminare. Noi mai încercăm să promovăm. Singura soluție e să-i promovezi pe jucătorii tineri. Nu avem 10 acționari și nici vreun miliardar la club (n.r. la Farul)”, a spus Ciprian Marica, potrivit

Când revine George Pușcaș pe teren pentru Dinamo

La scurt timp după ce , Andrei Nicolescu a vorbit deschis despre situația sa și a anunțat că urmează ca internaționalul român să revină pe teren după pauza generată de meciurile echipelor naționale, în prezent el fiind în plin proces de recuperare după operația suferită în urmă cu ceva timp.

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„(n.r. Cum merg lucrurile la Pușcaș? Îl vedem după echipa națională sau durează?) După echipa națională. Lucrurile merg spre bine datorită faptului că, ați văzut, primul pas este că a acceptat el să vorbească în presă. Până acum nu se simțea confortabil să iasă, să dea declarații. Faptul că se simte mai bine i-a dat și lui curaj și a ieșit un pic în presă. Asta înseamnă că e pe drumul cel bun”,