Sport

Ciprian Marica, atac la adresa lui George Pușcaș după ce atacantul și-a prelungit contractul cu Dinamo

Ciprian Marica, declarații dure la adresa lui George Pușcaș! Atacantul tocmai ce și-a prelungit contractul cu Dinamo: „A ajuns la o vârstă, și-a arătat limitele”
Gabriel-Alexandru Ioniță
17.09.2026 | 22:40
Ciprian Marica atac la adresa lui George Puscas dupa ce atacantul sia prelungit contractul cu Dinamo
ULTIMA ORĂ
Ciprian Marica, atac la adresa lui George Pușcaș după ce atacantul și-a prelungit contractul cu Dinamo. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Ciprian Marica (40 de ani), fost fotbalist la Dinamo, printre altele, în prezent acționar la Farul Constanța, a vorbit despre situația lui George Pușcaș (30 de ani), după ce atacantul și-a prelungit contractul cu echipa din „Ștefan cel Mare”. Fostul internațional român a spus că nu a fost niciodată un admirator al lui Pușcaș.

De ce l-a criticat Ciprian Marica pe George Pușcaș

De asemenea, a apreciat că acesta a arătat deja că nu poate performa la cel mai înalt nivel, din diferite motive. Nu în ultimul rând, Marica a punctat și că Pușcaș nu mai este chiar foarte tânăr. „Pușcaș a ajuns la o vârstă, și-a cam arătat limitele. Nu știu dacă va avea șanse la Dinamo, sunt mulți acolo. N-am fost fan Pușcaș niciodată. Nu pot să fiu acum. Îmi pare rău că nu îi promovăm pe ai noștri. Nu avem noi fundași centrali? Pe ăia de U21 îi băgăm doar în bandă.

ADVERTISEMENT

Toată lumea vrea campionatul și când ajungem în cupele europene nu suntem în stare să trecem de două tururi preliminare. Noi mai încercăm să promovăm. Singura soluție e să-i promovezi pe jucătorii tineri. Nu avem 10 acționari și nici vreun miliardar la club (n.r. la Farul)”, a spus Ciprian Marica, potrivit digisport.ro. 

Când revine George Pușcaș pe teren pentru Dinamo

La scurt timp după ce atacantul și-a prelungit contractul cu Dinamo, Andrei Nicolescu a vorbit deschis despre situația sa și a anunțat că urmează ca internaționalul român să revină pe teren după pauza generată de meciurile echipelor naționale, în prezent el fiind în plin proces de recuperare după operația suferită în urmă cu ceva timp.

ADVERTISEMENT
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Digi24.ro
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan

„(n.r. Cum merg lucrurile la Pușcaș? Îl vedem după echipa națională sau durează?) După echipa națională. Lucrurile merg spre bine datorită faptului că, ați văzut, primul pas este că a acceptat el să vorbească în presă. Până acum nu se simțea confortabil să iasă, să dea declarații. Faptul că se simte mai bine i-a dat și lui curaj și a ieșit un pic în presă. Asta înseamnă că e pe drumul cel bun”, a spus Andrei Nicolescu în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru: un prezentator TV a ajuns rege, după ce portarul de...
Digisport.ro
Lovitură de teatru: un prezentator TV a ajuns rege, după ce portarul de 1,98 metri a refuzat tronul!
Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 2. LIVE Aarhus – Dinamo, 15-15. „Dulăii”...
Fanatik
Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 2. LIVE Aarhus – Dinamo, 15-15. „Dulăii” sunt egalați imediat după pauză
Pâine de mâncat pentru Craiova! Getafe a mai pierdut un meci și vine...
Fanatik
Pâine de mâncat pentru Craiova! Getafe a mai pierdut un meci și vine cu un bilanț dezastruos pe „Oblemenco”
Adrian Mutu, la un an și 6 luni de când nu mai antrenează:...
Fanatik
Adrian Mutu, la un an și 6 luni de când nu mai antrenează: „Nu mulțumesc, nu este pentru mine!”
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Ce i-a transmis Adrian Mititelu lui Siegfried Mureșan, după ce acesta a acceptat...
iamsport.ro
Ce i-a transmis Adrian Mititelu lui Siegfried Mureșan, după ce acesta a acceptat propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!