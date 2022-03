Ciprian Marica reclamă experimentele făcute la echipa națională. ”Grupul trebuie să fie mic, nu 60 de jucători ca pe vremea lui Mirel Rădoi”

Afectat de epidemia de gripă și focarul de COVID din cantonamentul echipei naționale, selecționerul Edi Iordănescu a fost obligat să apeleze la jucători care nu fuseseră inițial convocați. ”Nu știe ce are la dispoziție”, a tunat Ciprian Marica.

Ciprian Marica nu agreează experimentele făcute de ultimii doi selecționeri

Fostul internațional . Ultimii doi selecționeri, incluzându-l aici și pe Edi Iordănescu, au făcut prea multe experimente.

Ciprian Marica propune ca nucleul de bază al primei reprezentative să fie unul restrâns, pentru ca jucătorii să se cunoască foarte bine între ei și să acționeze ca un grup, nu încercând ”rezolvări” individuale.

”La finalul campaniei trecute, Mirel Rădoi părea că a găsit cheia. Nu mai eram hazardați în atac, găsise o formulă. E cred că trebuia să continuăm ce a făcut bine Rădoi. Mă așteptam de la Iordănescu să meargă pe același nucleu, să le dea încredere, nu să facă experimente.

În continuare pare să aibă nedumeriri în ceea ce privește nucleul de jucători. Așteptările sunt mari, și Edi se aștepta să fie comparată actuala generație cu cele dinainte. Eu am mai spus că nu trebuie să ne mai bazăm pe forța individuală, ci colectivă. Dar pentru asta trebuie să existe un nucleu de jucători.

Aria de selecție este restrânsă, nu avem timp să mai facem încercări, că nimeni nu mai are răbdare să construim. Atunci, hai să creăm niște automatisme cu cei pe care îi avem. Colectivul trebuie să fie mic, nu 60 de jucători cum a fost pe vremea lui Mirel Rădoi”, a spus Marica, la .

Marica, după remiza de la Netanya: ”Nu e un rezultat care să ne dea speranțe”

Fostul atacant al echipei naționale nu a fost încântat de jocul ”tricolorilor” de la Netanya, decât în primele 45 de minute. Înlocuirile pe care Iordănescu le-a efectuat au schimbat în rău evoluția primei reprezentative.

”A fost bună prima repriză, am avut spirit, am reușit să marcăm, am avut sclipiri. S-au întâmplat lucruri bune în prima repriză, cu un adversar care a jucat deschis, care ne-a lăsat să jucăm. Israel e o echipă care primește goluri de la Feroe și de la Moldova. Am primit și noi.

Au fost mulți jucători schimbați la pauză, e un meci amical din care trebuie să luăm cât mai multe informații, dar rezultatul nu este unul care să ne facă să fim încrezători. Edi Iordănescu ne-a arătat că nu cunoaște jucătorii, că nu știe pe ce se bazează.

Aceste meciuri amicale au fost pentru informarea selecționerului, să-și facă o idee, să vadă pe cine se poate baza. N-am văzut nimic nou. Să sperăm că va fi inspirat până la sfârșit”, a adăugat Marica.

Ce mesaj are Ciprian Marica pentru Octavian Popescu

. 72 de jocuri în tricoul naționalei și 25 de goluri marcate, sunt dovada că fostul fotbalist a fost unul reprezentativ pentru ”tricolori”.

Marica a vorbit despre primele jocuri sub ”tricolor” ale lui Octavian Popescu și a avut un discurs motivațional la adresa tânărului fotbalist de la care așteaptă evoluții constante și consistente.

”Octavian Popescu… am mai văzut filmul acesta cu tânărul jucător care vine la echipa națională, face două jocuri bune, apoi… Hai să-l lăsăm să joace, să demonstreze, să i se dea încredere.

Ce dacă are 19 ani? Și eu la 19 ani jucam în echipa națională. Nu are timp, el trebuie să demonstreze acum, trebuie să i se dea încredere. La 19 ani nu mai e puști și nici nu are timp. Acum e timpul lui”, a spus Marica.