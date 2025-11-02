Ciprian Marica ridică în slăvi staff-ul lui Dinamo după „remontada“ cu CFR. Care au fost remarcații fostului atacant

ADVERTISEMENT

Ciprian Marica, fostul jucător al lui Dinamo, a avut doar cuvinte de laudă la adresa echipei și a staff-ului după victoria mare cu CFR Cluj, scor 2-1. Acesta a evidențiat mâna lui Kopic și Florentin Petre, pe care-i consideră principalii „vinovați“ la remontada reușită în partida cu CFR.

Zeljko Kopic și Florentin Petre, lăudați de Ciprian Marica după Dinamo – CFR 2-1

Marica s-a arătat încântat de faptul că jucătorii lui Dinamo nu au renunțat la meci nici măcar în minutul 90, când tabela indica 1-0 pentru clujeni. Fostul atacant al naționalei a menționat și că lucrurile nu stau deloc bine la CFR, evidențiind și plecarea lui Cristian Balaj din „sânul“ ardelenilor.

„Dinamo are potențial și asta vine de pe banca tehnică. Kopic și Florentin Petre par să facă lucrurile bine, iar faptul că echipa joacă până în ultimul minut este un lucru îmbucurător. E excelent să vezi echipe românești că nu renunță, că nu cedează. În ADN-ul nostru asta este problema, dacă e 0-2 considerăm că e gata meciul, am pierdut, nu mai e nicio șansă. Faptul că ei au crezut până la final i se datorează în primul rând staff-ului, care a reușit să le transmită jucătorilor să nu renunțe, să dea dovadă de caracter. Felicitări, Dinamo, a fost o victorie muncită.

Întotdeauna, când iese bine, cu toții vorbesc de lucruri frumoase, de familie, de unitate etc. Este important să vorbești atunci când e greu, să sprijini atunci când lucrurile nu funcționează. Sper să-i țină starea asta și în momentele mai grele. Pancu e o persoană cu ambiție, cu orgoliu, care reușește să transmită jucătorilor prin felul lui de a fi. Un lucru mă neliniștește, totuși, faptul că a plecat Balaj de la CFR. E un semn că lucrurile nu sunt așa cum ar trebui acolo. Înțeleg că problemele sunt mult mai profunde“, a declarat Marica.

Marica o vede pe FCSB calificată în play-off

Chiar dacă turul de campionat nu a fost cel dorit de către campioana României și a, Ciprian Marica nu-și imaginează și nu admite un play-off fără FCSB.

„FCSB are forța să prindă din spate celelalte echipe. Are jucători de valoare, are tot ce-i trebuie. FCSB-ul, cumva, ia tot ce-i mai bun. E doar o chestiune de timp până se vor regrupa și vor deveni, din nou, o echipă. Au început slab, au crezut că e suficient doar să intre pe teren. Au fost campioni și pe fondul încrederii excesive e posibil să fi tratat superficial meciurile de până acum.

Cred că echipele mari vor prinde din spate echipele mai slab cotate, însă Botoșani e o surpriză plăcută, iar treaba pe care o face Leo Grozavu este de lăudat. Nu întâmplător sunt acolo sus. Nimeni nu se așteaptă ca Argeș, Botoșani, Slobozia, Oțelul să fie în play-off, însă vedem că lucrurile se fac corect și în alte părți. Îmi place lupta asta strânsă“, a mai spus fostul internațional.

Zeljko Kopic, concluzii după Dinamo – CFR 2-1. Cuvinte de laudă din partea antrenorului croat pentru elevii săi

după succesul cu 2-1 împotriva ardelenilor. Antrenorul croat a subliniat mentalitatea de învingători pe care jucătorii săi au arătat-o și speră ca această atitudine să se mențină până la finalul sezonului.

„A fost un meci nebun, cu plusuri și minusuri. Am arătat spirit până la finalul meciului și am meritat victoria. Karamoko nu a fost la 100%. Trebuia să presăm la golul lor. Ei au reușit să ne preseze, nu am găsit spații între linii.

În viața lui Cîrjan s-au întâmplat lucruri, plus că adversarii deja îl tratează altfel. Trebuie să se adapteze, să-și adapteze jocul. Am discutat despre asta. Nu am dubii că va găsi o modalitate de a trece peste acest moment mai greu.

CFR Cluj are calitate, au încercat să fie compacți. Au jucători puternici în dueluri. Dacă nu gândim repede, putem fi prinși. Nu suntem o echipă perfectă. Avem problemele noastre. Cu toate aceste probleme, suntem competitivi. Uneori jucăm mai bine, alteori mai prost, important e că am câștigat.

(N.r. despre Caragea și Soro) Vreau să văd ceva la ei mai întâi, abia apoi vor primi minute. Au meritat minutele cei care au intrat, ne oferă mai multe opțiuni. Mulți jucători s-au îmbunătățit, sunt mulțumit de multe aspecte, dar mai avem de lucrat pentru a ajunge acolo unde ne dorim”, a explicat croatul.