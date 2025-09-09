Sport

Ciprian Marica se teme de Cipru după rezultatul cu Austria: „Înainte nu-mi imaginam așa ceva”. Ce așteptări are de la Mircea Lucescu

Dezamăgit în urma rezultatului naționalei în meciul cu Canada, Ciprian Marica, fostul atacant al României, a spus ce așteptări are de la echipă și de la Mircea Lucescu
Tibi Cocora
09.09.2025 | 14:50
Naționala României reintră de marți seară (ora 21.45) în focurile preliminariilor Cupei Mondiale, în fața tricolorilor fiind, de această dată, reprezentativa Ciprului, o mai veche cunoștință a noastră. Chiar dacă moralul nu este unul prea ridicat după eșecul cu scorul de 0-3 în fața Canadei, România nu-și mai permite niciun pas greșit în meciurile oficiale.

Ciprian Marica are așteptări de la echipă și selecționer

Ciprian Marica a fost prezent la Craiova în cursul zilei de marți, mai exact la Sala Polivalentă, la un antrenament al echipei de baschet SCMU Craiova. Fostul atacant al naționalei a vorbit, pe scurt, despre dezamăgirea trăită în urma eșecului de vineri, cu Canada. Acesta a menționat ce așteptări are de la Mircea Lucescu pentru disputa cu Cipru.

E clar că suntem puțin sceptici, dezamăgiți de rezultatul meciului cu Canada, dar și de joc. Ne gândim dacă putem, oare, să jucăm altceva. Sper ca în această seară, cu Cipru, să arătăm altfel. Am văzut Cipru cu Austria și abia dacă s-au impus austriecii la un gol diferență și acela din penalty.

Înainte nici nu-mi imaginam că ar fi greu cu Cipru. Mă și gândeam – Eh, batem Cipru, să fim serioși -, dar la cum am văzut ultimul lor meci, am ceva emoții. Sper să fie inspirat nea Mircea, să alcătuiască primul unsprezece așa cum trebuie, iar băieții să aibă o zi bună. Nu am fost la un Mondial de mulți ani, dar rămâne de văzut ce avem de făcut acum. Suntem sceptici, asta este clar. Totuși, am încredere că ne putem ridica la nivelul dorit de toți“, a declarat Ciprian Marica.

Lucescu nu schimbă deloc echipa

Din informațiile FANATIK, Mircea Lucescu s-a hotărât în ziua meciului Cipru – România, la ședința de la prânz, cum va arăta echipa de start a tricolorilor. Niciun jucător de la FCSB nu va fi în primul 11 încă din primul minut.

Deși naționala României a pierdut categoric în amicalul împotriva Canadei, selecționerul a decis să trimită din primul minut aceiași jucători care au început meciul împotriva Canadei: Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu – Man, Drăguș, Dobre.

